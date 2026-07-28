Anche quest’anno tra Us Open e Atp Finals il numero uno al mondo sarà impegnato nella tre giorni di grande tennis a Riyad. Insieme a lui sono stati svelati tutti i partecipanti: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e per la prima volta anche Alex De Minaur
Due anni, due vittorie. Tra lo Us Open e prima delle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner tornerà in campo a Riyad per difendere il titolo del Six Kings Slam vinto per due stagioni di fila. "Sono contento di tornare a difendere nuovamente il mio titolo – ha detto Sinner -. È un grande evento con un’atmosfera incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo a ottobre". Non vedono l’ora di disputare il torneo dei 'Sei Re' anche Carlos Alcaraz: "L’atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo” e Novak Djokovic: "Riyad mi ha sempre riservato un’accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta”.
Rispetto allo scorso anno, oltre a Taylor Fritz e Sascha Zverev ci sarà anche il ‘debuttante’ (a Riyad) Alex de Minaur: "Sono entusiasta di fare il mio debutto al Six Kings Slam quest’anno. Ho sentito grandi cose su questo evento e non vedo l'ora di vivermi l'atmosfera e di scendere in campo a Riyadh per la prima volta"
Il Six Kings Slam andrà in scena il 21, 22 e 24 ottobre a Riyad e sarà in onda su Netflix.