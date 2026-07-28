Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Jannik Sinner difenderà il titolo del Six Kings Slam in programma a ottobre a Riyad

Tennis

Anche quest’anno tra Us Open e Atp Finals il numero uno al mondo sarà impegnato nella tre giorni di grande tennis a Riyad. Insieme a lui sono stati svelati tutti i partecipanti: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e per la prima volta anche Alex De Minaur

Due anni, due vittorie. Tra lo Us Open e prima delle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner tornerà in campo a Riyad per difendere il titolo del Six Kings Slam vinto per due stagioni di fila. "Sono contento di tornare a difendere nuovamente il mio titolo – ha detto Sinner -. È un grande evento con un’atmosfera incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo a ottobre". Non vedono l’ora di disputare il torneo dei 'Sei Re' anche Carlos Alcaraz: "L’atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo” e Novak Djokovic: "Riyad mi ha sempre riservato un’accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta”. 

Rispetto allo scorso anno, oltre a Taylor Fritz e Sascha Zverev ci sarà anche il ‘debuttante’ (a Riyad) Alex de Minaur: "Sono entusiasta di fare il mio debutto al Six Kings Slam quest’anno. Ho sentito grandi cose su questo evento e non vedo l'ora di vivermi l'atmosfera e di scendere in campo a Riyadh per la prima volta"

Il Six Kings Slam andrà in scena il 21, 22 e 24 ottobre a Riyad e sarà in onda su Netflix. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Debuttano Shelton e De Minaur: il programma

atp washington

Seconda giornata a Washington con il debutto delle prime due teste di serie, Alex De Minaur e Ben...

Arnaldi si ritira, Musetti avanza al 2° turno

atp washington

Dura solo 40 minuti il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, vinto dal carrarino in...

Sinner torna a casa: allenamento a San Candido

Tennis

Jannik Sinner si è allenato nella sua San Candido, come testimoniato da un post e alcune foto...

Van Assche, trionfo e bonifico... in campo!

atp estoril

Luca Van Assche vince l'Estoril Open battendo in finale Alexander Blockx per 6-4, 4-6, 7-5. Oltre...

Vagnozzi: "I crolli di Sinner? Deve conviverci"

Tennis

Intervistato dal Corriere della Sera, il coach di Sinner ha ripercorso la sua carriera da...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS