Anche quest’anno tra Us Open e Atp Finals il numero uno al mondo sarà impegnato nella tre giorni di grande tennis a Riyad. Insieme a lui sono stati svelati tutti i partecipanti: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e per la prima volta anche Alex De Minaur

Due anni, due vittorie. Tra lo Us Open e prima delle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner tornerà in campo a Riyad per difendere il titolo del Six Kings Slam vinto per due stagioni di fila. "Sono contento di tornare a difendere nuovamente il mio titolo – ha detto Sinner -. È un grande evento con un’atmosfera incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo a ottobre". Non vedono l’ora di disputare il torneo dei 'Sei Re' anche Carlos Alcaraz: "L’atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo” e Novak Djokovic: "Riyad mi ha sempre riservato un’accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta”.