Semifinali a Washington: il programma di oggi

Atp Washington, il programma di oggi: partite e orarisu sky
Sabato dedicato alle semifinali a Washington: si parte con le donne (Pegula-Shnaider e Osaka-Eala), poi nella notte italiana spazio agli uomini (Nakashima-Fritz e Tabilo-Jodar). In programma nella notte anche la finale di Los Cabos tra Shapovalov e Gea. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sabato dedicato alle semifinali al Mubadala DC Open di Washington, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata senza italiani, dopo le eliminazioni di Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti. Si parte alle 20 con le donne: prima Pegula-Shnaider, poi Osaka-Eala. Nella notte italiana, invece, le due semifinali maschili con il derby statunitense tra Nakashima e Fritz e la sfida tra Tabilo e Jodar. All'alba di domenica (non prima delle 5) ci sarà anche la finale dell'Atp 250 di Los Cabos tra Arthur Gea e Denis Shapovalov.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 00.30 - Atp Washington: Nakashima (Usa) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Atp Washington: Tabilo (Chi) vs Jodar (Esp)
- non prima delle 5 - Atp Los Cabos: Gea (Fra) vs Shapovalov (Can)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 20 - Wta Washington: Pegula (Usa) vs Shnaider
- a seguire - Wta Washington: Osaka (Jpn) vs Eala (Phi)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT 252
- ore 20 - Wta Memphis: Liutova vs Kalieva (Usa)
- a seguire - Wta Memphis: Vidmanova (Cze) vs Zarazua (Mex)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.