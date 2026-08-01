Semifinali a Washington: il programma di oggi

Sabato dedicato alle semifinali a Washington: si parte con le donne (Pegula-Shnaider e Osaka-Eala), poi nella notte italiana spazio agli uomini (Nakashima-Fritz e Tabilo-Jodar). In programma nella notte anche la finale di Los Cabos tra Shapovalov e Gea. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato dedicato alle semifinali a l Mubadala DC Open di Washington , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una giornata senza italiani, dopo le eliminazioni di Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti. Si parte alle 20 con le donne: prima Pegula-Shnaider, poi Osaka-Eala. Nella notte italiana, invece, le due semifinali maschili con il derby statunitense tra Nakashima e Fritz e la sfida tra Tabilo e Jodar. All'alba di domenica (non prima delle 5) ci sarà anche la finale dell'Atp 250 di Los Cabos tra Arthur Gea e Denis Shapovalov.

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