A Lorenzo Musetti non basta un primo set dominato contro Rafael Jodar che vince in rimonta e ottiene il primo successo in carriera contro un top 20 sul cemento. Lo spagnolo affronterà in semifinale il cileno Tabilo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti . Nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo due mesi e mezzo di stop, il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 in due ore di gioco. È stata una partita dai due volti. Due set a senso unico, il primo dominato da Musetti e il secondo da Jodar; poi un terzo set equilibrato per quattro game, fino al break decisivo per l'iberico. Una partita in cui l'azzurro ha pagato le poche prime in campo (solo 44%) e un rendimento in chiaroscuro con la seconda (48% di punti vinti)

La cronaca del match

L'inizio, però, era stato tutto dalla parte di Musetti, capace di conquistare il primo set con un netto 6-1. A fare la differenza sono stati due game lunghissimi e combattuti, il quarto e il quinto. Prima Lorenzo ha strappato il servizio a Jodar alla settima palla break, al termine di un turno di battuta durato 16 punti. Poi ha consolidato il vantaggio salvando tre palle del controbreak e chiudendo un altro game-fiume, ancora di 16 punti. Due giochi che sembravano aver lasciato il segno nella testa dello spagnolo, tanto che Jodar ha praticamente lasciato andare il sesto game, perso a zero. Nel secondo set, però, l'inerzia è cambiata completamente. Dopo aver commesso 23 errori gratuiti nel parziale d'apertura, il 19enne madrileno ha ridotto drasticamente gli sbagli, mentre Musetti ha iniziato a perdere precisione, soprattutto al servizio. Il risultato è stato un 6-1 speculare, questa volta in favore dello spagnolo.

Si è così arrivati al terzo e decisivo set, risolto da un unico break nel quinto game. Sullo 0-30, Jodar ha approfittato di due errori gratuiti da fondo di Musetti per piazzare l'allungo decisivo. Da quel momento in poi lo spagnolo ha concesso un solo punto nei propri turni di servizio, chiudendo il match.