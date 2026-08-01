Nel Wta 250 di Memphis si scrive un piccolo pezzo di storia: la sedicenne Kristina Liutova è la prima classe 2010 in finale in un torneo Wta. Nata a Mosca, ma cittadina di Washington, tanto da aver in più occasioni pensato a cambiare nazionalità, Liutova ha sconfitto in semifinale la statunitense Elvina Kalieva con il punteggio di 7-5, 6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo un primo set molto combattuto, la sedicenne russa ha strappato il servizio tre volte su quattro alla propria avversaria nel secondo set, dimostrando incredibile compostezza e lucidità tattica. Liutova era entrata in main draw dopo aver superato le qualificazioni e al primo turno era riuscita a sconfiggere la testa di serie numero 1 del torneo, Ekaterina Alexandrova, numero 19 nel ranking Wta, che era stata costretta al ritiro a due punti dalla sconfitta. La sedicenne russa, che aveva iniziato il torneo da numero 229 al mondo, da lunedì sarà la nuova numero 154 Wtain caso di sconfitta in finale e addirittura debutterà in top 130, alla posizione numero 125, in caso di titolo. In carriera, da junior Liutova vanta il successo all’Orange Bowl Under 12 nel 2023, mentre da professionista, la classe 2010 russa ha già vinto tre titoli a livello Itf, uno di categoria W35, a Las Vegas, a febbraio 2026, e due di categoria W100, ad Harbour Beach e a Portello, entrambi conquistati a maggio 2026. Liutova è la più giovane in finale in un torneo Wta da Coco Gauff che conquistò il titolo nel Wta 250 di Linz, da lucky loser, a 15 anni e 8 mesi.