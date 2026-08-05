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Atp Montreal, i risultati degli italiani: Arnaldi supera Marozsan e vola al 3° turno

ATP MONTREAL

Il ligure soffre al debutto, ma supera l'ungherese Marozsan in tre set e vola al 3° turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, riuscito nell'impresa di eliminare la testa di serie numero uno Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È venuto fuori nei momenti importanti, vedi l'ultimo game: sotto 30-15 e un sanguinoso 5 pari all'orizzonte, sbriga la pratica Marozsan con un ace e due servizi vincenti che regalano a Matteo Arnaldi la qualificazione al 3° turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore: subito aggressivo, propositivo, si è portato a casa il primo set con il break perfetto del 6-5. Nel secondo si rilassa un po' troppo, colleziona doppi falli e l'ungherese (n.61 del mondo) fa la bocca al colpaccio contro la testa di serie numero 30 del torneo. Ma il sanremese coglie sempre l'attimo buono e nel terzo parziale sferra il colpo fatale, breakkando sul 4-3. Rischia qualcosina nel finale, è vero: spreca un match point, ma resta lucido e chiude con tre giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 in poco più di due ore di gioco.

Al 3° turno c'è Griekspoor 

Ora troverà il 'terribile' olandese Tallon Griekspoor, n.69 del ranking. Già 'carnefice' in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sascha Zverev, ma liquidato in tre set dal ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. 

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