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Carlos Alcaraz salta il Cincinnati Open: l'annuncio del torneo

Tennis

Slitta il rientro di Carlos Alcaraz, che si è cancellato dal Masters 1000 di Cincinnati (dal 13 agosto su Sky Sport), torneo che doveva segnare il suo ritorno in campo dopo i quattro mesi di stop per il problema al polso destro. Lo spagnolo è fermo dallo scorso aprile e ha già saltato, tra gli altri, Roland Garros e Wimbledon: l'obiettivo ora sono gli Us Open

Doveva essere il torneo del rientro in campo, che però non ci sarà. Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto (in diretta su Sky e NOW). Lo spagnolo, campione in carica sul cemento americano, ha dato forfait come annunciato dagli organizzatori sui social: "Carlos Alcaraz si è ritirato dal Cincinnati Open. In bocca al lupo al nostro campione del 2025 per il suo percorso di recupero. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto l'anno prossimo", si legge nel tweet. Alcaraz è fermo dallo scorso mese di aprile, quando si era ritirato per un problema al polso destro dopo il debutto al torneo di Barcellona. Da allora ha saltato anche Madrid e Roma, quindi i due Slam: il Roland Garros (di cui era il campione uscente) e Wimbledon.

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Alcaraz, gli allenamenti e l'obiettivo Us Open

Nei giorni scorsi Alcaraz aveva postato sui social i suoi primi allenamenti ad alta intensità, che avevano fatto presagire un suo ritorno in campo a Cincinnati, per un parterre de roi stellare che comprendeva anche Sinner e Djokovic. Ora il forfait, annunciato dagli organizzatori del torneo. Per Carlitos l'obiettivo diventano adesso gli Us Open, in programma a New York dal 30 agosto, ultimo Slam della stagione: qualora giocasse, lo spagnolo potrebbe arrivarci con alle spalle uno stop di oltre quattro mesi (mai così tanti in carriera). 

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Alcaraz spinge in allenamento verso il rientro

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