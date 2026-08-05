Carlos Alcaraz salta il Cincinnati Open: l'annuncio del torneo

Slitta il rientro di Carlos Alcaraz, che si è cancellato dal Masters 1000 di Cincinnati (dal 13 agosto su Sky Sport), torneo che doveva segnare il suo ritorno in campo dopo i quattro mesi di stop per il problema al polso destro. Lo spagnolo è fermo dallo scorso aprile e ha già saltato, tra gli altri, Roland Garros e Wimbledon: l'obiettivo ora sono gli Us Open

Doveva essere il torneo del rientro in campo, che però non ci sarà. Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto (in diretta su Sky e NOW). Lo spagnolo, campione in carica sul cemento americano, ha dato forfait come annunciato dagli organizzatori sui social: "Carlos Alcaraz si è ritirato dal Cincinnati Open. In bocca al lupo al nostro campione del 2025 per il suo percorso di recupero. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto l'anno prossimo", si legge nel tweet. Alcaraz è fermo dallo scorso mese di aprile, quando si era ritirato per un problema al polso destro dopo il debutto al torneo di Barcellona. Da allora ha saltato anche Madrid e Roma, quindi i due Slam: il Roland Garros (di cui era il campione uscente) e Wimbledon.