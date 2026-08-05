Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al 3° turno l'azzurro troverà Shang, n. 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È durato appena due ore e 9 minuti il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6, 7-6 da Yannick Hanfmann, numero 57 del mondo. Dopo Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, saluta dunque anche il finalista del Roland Garros che, proprio in Canada - complice il rinvio per pioggia della finale di Washington - era salito all'8° posto della classifica mondiale, suo best ranking; salvo poi cedere la posizione a Taylor Fritz (trionfatore nel '500' statunitense). Una sfida sempre in salita per il romano che trova solo a sprazzi fluidità e soffre da matti i cambi di ritmo e le ripetute palle corte del tedesco. L'azzurro lotta, rimonta in entrambi i parziali (da 1-4 nel primo, da 2-5 nel secondo), salva persino tre match point, ma deve arrendersi alla maggiore costanza del 35enne di Karlsruhe che, al 3° turno, affronterà ora uno tra il portoghese Nuno Borges (n.55) e l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n.30).