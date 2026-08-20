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Jasmine Paolini tornerà allo US Open, l'annuncio sui social

Tennis

Con un video pubblicato sui social, Jasmine Paolini ha confermato che tornerà in campo allo US Open, da seguire dal 30 agosto al 13 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW. L'azzurra ha inoltre annunciato il ritorno nel team di Marc Lopez

ALCARAZ TORNA ALLO US OPEN, È UFFICIALE

Jasmine Paolini è pronta a tornare in campo. La tennista azzurra ha pubblicato sui social un video di allenamento con un messaggio chiaro: "Preparandomi per New York. Forza!". La toscana, che non gioca un torneo ufficiale da Wimbledon avendo rinunciato tra luglio e agosto, nell'ordine, al Wta di Washington, Toronto e Cincinnati per un problema al piede sinistro, prenderà dunque parte allo US Open, ultimo Slam dell'anno da seguire dal 30 agosto al 13 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW. Con lei, ci sarà Marc Lopez. Come annunciato dalla stessa Jasmine, infatti, l'azzurra ha ripreso ad allenarsi sotto la guida dell'allenatore spagnolo, con cui aveva già avuto una collaborazione per tre mesi nel 2025.

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