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Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 27 agosto

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Il tennis prosegue in questo giovedì con i tornei sul cemento americano: in campo maschile si giocano i quarti di finale dell'Atp Winston-Salem, in quello femminile i quarti del 500 di Monterrey. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

C'è un'altra giornata di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, ma oggi non ci saranno italiani in campo, dopo le eliminazioni di Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, rispettivamente contro l'olandese Van de Zandschulp e l'australiano Duckworth, nel 250 sul cemento americano. Non mancheranno, tuttavia, sfide interessanti sia nell'Atp di Winston-Salem che nel Wta 500 di Monterrey, entrambi i tornei giunti ai quarti di finale.

Il programma di Winston-Salem e Monterrey su Sky Sport Tennis e NOW

  • dalle ore 20 - Atp Winston-Salem e Wta Monterrey, in diretta su Sky Sport Tennis

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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