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Cobolli/Bencic ko in finale nel doppio misto agli Us Open: vincono Mensik/Muchova

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Si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli Us Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic: il duo, dopo aver superato in semifinale i coniugi Svitolina/Monfils, ha ceduto al super tie-break al team ceco formato da Karolina Muchova e Jakub Mensik. Gli US Open in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Flavio Cobolli rimanda, almeno per ora, il suo primo titolo Slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli Us Open insieme alla svizzera Belinda Bencic: il duo ha perso contro il team ceco composto da Karolina Muchova e Jakub Mensik, che si sono imposti in tre set col punteggio finale di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi, che nel torneo avevano perso il primo set in semifinale dopo aver battuto il team russo Andreeva-Rublev, si tratta del primo titolo Slam in carriera nel doppio misto. Dopo la vittoria su Carlos Alcaraz e Serena Williams, Cobolli e Bencic avevano battuto in semifinale i coniugi Elina Svitolina e Gael Monfils con i parziali di 4-5, 4-1, 10-5. L'azzurro e la svizzera, che si erano messi insieme sportivamente nel corso di un'esibizione a Shenzhen circa un anno fa, avevano vinto il loro primo titolo in doppio misto la scorsa primavera, trionfando nel 1000 di Indian Wells.

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