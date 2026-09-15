Stefanini in campo: il programma oggi su Sky

Wta Guadalajara e San Paolo, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Si gioca su due campi nel circuito Wta, con il torneo 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo: in Brasile impegnata oggi l'italiana Lucrezia Stefanini. Tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW
Il grande tennis non si ferma mai, tutto da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si giocano due tornei Wta: il 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo, dove oggi scende in campo l’unica tennista italiana impegnata, Lucrezia Stefanini, che sfiderà l'argentina Podoroska.
Il programma di oggi su Sky e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 15.30: STEFANINI (Ita) - PODOROSKA (Arg)
- non prima delle 18: LYS (Ger) - CE (Bra)
- non prima delle 21: BUCSA (Spa) - UDVARDY (Hun)
- a seguire: PARKS (Usa) - BEJLEK (Cze)
- non prima dell'1: PARRY (Fra) - STEARNS (Usa)
- a seguire: STEPHENS (Usa) - TJEN (Idn)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.