L'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha confermato che tornerà nel circuito nel 2027: "Al momento mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che sarà. Credo proprio che tornerò nel circuito ma non posso dirvi con chi". Tra i nomi più papabili anche quello della giovane promessa spagnola Rafa Jodar

Juan Carlos Ferrero tornerà ad allenare nel 2027. E' stato lo stesso ex coach di Carlos Alcaraz ad annunciare che rientrerà nel circuito nella prossima stagione e lo ha fatto alla vigilia del match della Liga tra Elche e Real Madrid. "Quest'anno sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che verrà l'anno prossimo. Credo che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi", ha spiegato. Ferrero aveva interrotto il suo rapporto professionale con Carlos Alcaraz e aveva già annunciato che per lui, il 2026, sarebbe stato un anno sabbatico.

