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Juan Carlos Ferrero annuncia: “Prossimo anno tornerò nel circuito, non dico chi allenerò"

Tennis

L'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha confermato che tornerà nel circuito nel 2027: "Al momento mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che sarà. Credo proprio che tornerò nel circuito ma non posso dirvi con chi". Tra i nomi più papabili anche quello della giovane promessa spagnola Rafa Jodar

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Juan Carlos Ferrero tornerà ad allenare nel 2027. E' stato lo stesso ex coach di Carlos Alcaraz ad annunciare che rientrerà nel circuito nella prossima stagione e lo ha fatto alla vigilia del match della Liga tra Elche e Real Madrid. "Quest'anno sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che verrà l'anno prossimo. Credo che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi", ha spiegato. Ferrero aveva interrotto il suo rapporto professionale con Carlos Alcaraz e aveva già annunciato che per lui, il 2026, sarebbe stato un anno sabbatico.

Ferrero, chi può allenare dopo Alcaraz

Adesso arriva la rivelazione sul suo ritorno anche se non ha voluto svelare chi sarà il suo prossimo 'allievo'. Inevitabilmente le voci portano ad accostarlo, tra gli altri anche a Jannik Sinner, tuttavia potrebbe ricominciare il suo percorso nel circuito al fianco di uno dei tennisti più promettenti come il giovane Rafa Jodar che, al momento, ha una sorta di 'panchina corta' avendo il padre come coach. Insomma, in questa seconda parte dell'anno crescerà l'attesa per sapere chi sarà il nuovo pupillo di Ferrero.

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