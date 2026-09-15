Jack Draper, stagione finita: "Tornerò nel 2027, devo fermarmi, resettare e guarire"

"Di solito non amo scrivere troppo qui, ma volevo aggiornarvi e dirvi che il mio obiettivo è tornare nel circuito all’inizio del 2027". Comincia così il messaggio sui social di Jack Draper che non tornerà in campo prima dell'inizio della nuova stagione. Il tennista britannico, ex n. 4 al mondo e semifinalista agli US Open nel 2024, ormai da un anno e mezzo deve fare i conti con un persistente infortunio al braccio sinistro, quello per lui dominante. "Tutto stava andando per il verso giusto e il percorso sembrava così chiaro - ha scritto Draper su Instagram - Tuttavia, un infortunio complicato ha reso le cose incredibilmente difficili e, da quel momento, ho cercato disperatamente di tornare a stare bene e a sentirmi in campo come un tempo. Affrontare così tanti cambiamenti, avversità e dolore mi ha aiutato a crescere enormemente in molti aspetti della mia vita, ma mi ha anche portato a un livello di stanchezza che ha reso difficile continuare ad andare avanti. Mi sto prendendo questo periodo per fermarmi, resettare e guarire, così che quando tornerò sarò al 100%, pronto a ripartire".

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