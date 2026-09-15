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Jack Draper, stagione finita: "Tornerò nel 2027, devo fermarmi, resettare e guarire"

l'annuncio

Continuano i problemi fisici per il tennista britannico che non tornerà in campo prima della prossima stagione. "Un infortunio complicato ha reso le cose incredibilmente difficili - ha annunciato Draper sui social - Mi prendo questo periodo per fermarmi, resettare e guarire. Tornerò quando sarò al 100%"

"Di solito non amo scrivere troppo qui, ma volevo aggiornarvi e dirvi che il mio obiettivo è tornare nel circuito all’inizio del 2027". Comincia così il messaggio sui social di Jack Draper che non tornerà in campo prima dell'inizio della nuova stagione. Il tennista britannico, ex n. 4 al mondo e semifinalista agli US Open nel 2024, ormai da un anno e mezzo deve fare i conti con un persistente infortunio al braccio sinistro, quello per lui dominante. "Tutto stava andando per il verso giusto e il percorso sembrava così chiaro - ha scritto Draper su Instagram - Tuttavia, un infortunio complicato ha reso le cose incredibilmente difficili e, da quel momento, ho cercato disperatamente di tornare a stare bene e a sentirmi in campo come un tempo. Affrontare così tanti cambiamenti, avversità e dolore mi ha aiutato a crescere enormemente in molti aspetti della mia vita, ma mi ha anche portato a un livello di stanchezza che ha reso difficile continuare ad andare avanti. Mi sto prendendo questo periodo per fermarmi, resettare e guarire, così che quando tornerò sarò al 100%, pronto a ripartire".

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"Il tennis è la mia ragione di vita"

Proprio per via dei problemi fisici Draper ha saltato tutti gli Slam in questa stagione, in cui ha giocato soltanto 15 partite: l'ultima in ordine di tempo a Cincinnati, persa in due set contro Landaluce. Inoltre il britannico, che nei mesi scorsi aveva annunciato la collaborazione con Andy Murray, è scivolato al n. 155 del ranking Atp. Nonostante le avversità, l'obiettivo è chiaro: tornare e competere al massimo. "Il tennis è la mia ragione di vita e la mia passione e, per questo, quando tornerò in campo voglio essere sicuro che non ci sia nulla a frenarmi dal raggiungere ciò che voglio e dal realizzare tutto ciò di cui so di essere capace - conclude Draper - Non vedo l’ora di tornare in campo e dare tutto me stesso il prossimo anno".

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