Berrettini verso gli US Open: "A New York ricordi speciali, ho tanta voglia di giocare"

Nel video le parole di Matteo Berrettini in vista degli US Open, Slam in cui ha raggiunto la semifinale nel 2019: "Questo è stato un torneo che ha aperto le porte della mia carriera a questo livello. Da lì a poco sono entrato in top 10 e ho acquisito la consapevolezza di poter giocare contro i migliori al meglio dei 5 set. Sono già passati 7 anni, ma è un torneo che porto nel cuore". Sulle sue sensazioni: "Mi sto allenando bene e ho tanta voglia di fare"

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