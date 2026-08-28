Berrettini verso gli US Open: "A New York ricordi speciali, ho tanta voglia di giocare"us open
Nel video le parole di Matteo Berrettini in vista degli US Open, Slam in cui ha raggiunto la semifinale nel 2019: "Questo è stato un torneo che ha aperto le porte della mia carriera a questo livello. Da lì a poco sono entrato in top 10 e ho acquisito la consapevolezza di poter giocare contro i migliori al meglio dei 5 set. Sono già passati 7 anni, ma è un torneo che porto nel cuore". Sulle sue sensazioni: "Mi sto allenando bene e ho tanta voglia di fare"