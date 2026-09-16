Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner , che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero 1 del mondo in questi giorni sui campi di Monte-Carlo ha ripreso in mano la racchetta per preparare lo swing asiatico dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l’infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi che saranno trasmessi da Sky Sport: l’Atp 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2024, e l’Atp 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per due volte negli ultimi tre anni . Il tema legato al suo rientro nel circuito ha animato il dibattito dell’ultimo episodio di Sky Tennis Club, in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand.

Jannik e Carlos giocano un altro tennis

Il rientro di Sinner ma non solo, Stefano Meloccaro ha portato la chiacchierata sulla differenza che c’è tra Sinner e Alcaraz e gli altri, a partire da quel Sascha Zverev capace di vincere in questa stagione i primi due Slam della carriera. Per Fabio Fognini non ce n’è: “In questo momento continuo a non vedere un giocatore che possa impensierire Jan e Carlitos. Zverev è diventato più solido, Shelton è un fenomeno anche lui, ha fatto una grandissima stagione e giocherà le Atp Finals a Torino – altro appuntamento griffato Sky Sport - però c’è ancora tanta distanza perché quei due giocano un altro tennis”. Ad approfondire l’analisi allargando il concetto ci pensa Renzo Furlan, per il quale esistono tre livelli ben distinti: il primo è quello occupato da Sinner e Alcaraz, del secondo fa parte un Sascha Zverev molto migliorato, nel terzo troviamo Shelton, Cobolli e Fils, tre giovani forti ai quali aggiungere in prospettiva un Mensik a caccia di continuità e la sorpresa della stagione Jodar. Prosegue Furlan: “Sono giovani che stanno maturando e si stanno avvicinando, di certo inevitabilmente ancora qualcosa gli manca. Detto questo non si può sapere se raggiungeranno o meno il livello di Alcaraz e Sinner, però a forza di fare bene hanno la possibilità di alimentarsi tra loro. Tutto ciò è fondamentale per provare ad avere un po’ di ricambio in futuro”.