Wta Guadalajara e San Paolo: il programma su Sky

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Wta Guadalajara e San Paolo, il programma di oggi: partite e orari

guida tv

Si gioca su due campi nel circuito Wta, con il torneo 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo: in Messico impegnate oggi due tra le grandi favorite, l'ucraina Kostyuk e la statunitense Jovic. In Brasile c'è Badosa. Tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Il grande tennis non si ferma mai, tutto da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si giocano due tornei Wta: il 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo. In Messico attesa per due tra le favorite alla vittoria finale, l'ucraina Marta Kostyuk e la giovane statunitense Iva Jovic. 

Il programma di oggi su Sky e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 18: LEME DA SILVA (Bra) - QUEVEDO (Bra)
  • non prima delle 19.30: ORTENZI (Arg) - BADOSA (Spa)
  • ore 21: BUCSA (Spa) - BEJLEK (Cze)
  • a seguire: FRECH (Pol) - JOVIC (Usa)
  • non prima dell'1: KOSTYUK (Ukr) - SAMSONOVA
  • a seguire: STEARNS (Usa) - STEPHENS (Usa)

 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

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