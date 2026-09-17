Wta Finals, dal 2027 si giocherà a Charlotte nella casa degli Hornetsl'annuncio
Le Wta Finals trovano una nuova casa: a partire dal 2027 il torneo di fine anno che vede opposte le migliori giocatrici dell'anno si disputerà infatti a Charlotte. Si giocherà allo Spectrum Center, casa degli Hornets, squadra della NBA
Le Wta Finals cambiano sede. Dal 2027 il torneo che vede di fronte le migliori giocatrici dell'anno si disputerà a Charlotte, North Carolina. Le Finals si terranno allo Spectrum Center, casa degli Charlotte Hornets, squadra dell'NBA, dal 2027 al 2029, riunendo le migliori giocatrici di singolare e le migliori coppie di doppio della stagione per contendersi il titolo più prestigioso del tennis femminile. Negli ultimi vent'anni, le Finals si sono svolte in diverse città del mondo, contribuendo a promuovere il tennis femminile a livello globale. Dopo la parentesi in Arabia Saudita a Riyad, quest'anno il tornerà negli Stati Uniti, a Indian Wells.