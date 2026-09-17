Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Wta Finals, dal 2027 si giocherà a Charlotte nella casa degli Hornets

l'annuncio

Le Wta Finals trovano una nuova casa: a partire dal 2027 il torneo di fine anno che vede opposte le migliori giocatrici dell'anno si disputerà infatti a Charlotte. Si giocherà allo Spectrum Center, casa degli Hornets, squadra della NBA

Le Wta Finals cambiano sede. Dal 2027 il torneo che vede di fronte le migliori giocatrici dell'anno si disputerà a Charlotte, North Carolina. Le Finals si terranno allo Spectrum Center, casa degli Charlotte Hornets, squadra dell'NBA, dal 2027 al 2029, riunendo le migliori giocatrici di singolare e le migliori coppie di doppio della stagione per contendersi il titolo più prestigioso del tennis femminile. Negli ultimi vent'anni, le Finals si sono svolte in diverse città del mondo, contribuendo a promuovere il tennis femminile a livello globale. Dopo la parentesi in Arabia Saudita a Riyad, quest'anno il tornerà negli Stati Uniti, a Indian Wells

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Wta Guadalajara e San Paolo: il programma su Sky

guida tv

Si gioca su due campi nel circuito Wta, con il torneo 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo:...

Sinner, cosa sarà importante al rientro in campo

SKY TENNIS CLUB

Il rientro di Sinner dopo il problema al ginocchio tiene banco anche tra gli opinionisti di Sky...

Djokovic giocherà a Pechino: "Non vedo l'ora"

l'annuncio

Novak Djokovic sarà al via del torneo Atp 500 di Pechino, in programma dal prossimo 30 settembre...

Wta Guadalajara e San Paolo: il programma su Sky

guida tv

Si gioca su due campi nel circuito Wta, con il torneo 500 di Guadalajara e il 250 di San Paolo:...

Ferrero: "Torno nel 2027, ma non vi dico con chi"

Tennis

L'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha confermato che tornerà nel circuito nel 2027: "Al momento mi...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS