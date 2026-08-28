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Musetti verso gli US Open: "L'allenamento con Federer mi ha dato tanto"

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Nel video Lorenzo Musetti parla a Sky Sport dell'allenamento svolto con Roger Federer: "Ho cambiato la mia giornata per poter giocare con lui. Sapevo che poteva darmi tanto. Roger è sempre stato il mio idolo, un'icona di stile e di eleganza che mi ha sempre portato a tifarlo e ad ammirarlo. È stato davvero bello". Sugli US Open: "Nell'ultima settimana ho alzato il livello. Ho ritrovato maggiore fiducia. Sto lavorando tanto per fare bene nei momenti più importanti del match"

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