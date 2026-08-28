Us Open, Cobolli guida la truppa azzurra a New York con Musetti e Berrettini. E Alcaraz...us open
La truppa italiana a New York è guidata da Flavio Cobolli, che respira aria di Roland Garros con i possibili incroci con Auger-Aliassime e Zverev. Musetti-Darderi possibile derby al 3° turno, mentre Berrettini sogna le sfide con Djokovic e Alcaraz, con Carlitos atteso al rientro con Safiullin. Gli Us Open in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Se è vero che New York è la città che non dorme mai, il desiderio è di poter rimanere svegli il più possibile per tifare gli italiani e le italiane che vogliono ritagliarsi una fetta di celebrità agli US Open. A guidare la truppa azzurra a Flushing Meadows è Flavio Cobolli, testa di serie numero 5 del torneo, che debutta contro l'argentino Comesana e che "rivede" le sfide del Roland Garros contro Auger-Aliassime nei quarti e contro Zverev in semifinale. Attenzione anche a Musetti, sempre più ritrovato dopo i problemi fisici avuti in primavera: l'italiano debutta contro il britannico Fery, primo tra le non teste di serie e reduce dalla semifinale a Wimbledon e punta al derby di terzo turno contro Darderi, con l'ambizione di mettersi alla prova in un ottavo di finale potenzialmente complicato contro Zverev.
Berrettini tra Djokovic e Alcaraz. E Paolini...
Tra gli altri italiani, il circoletto rosso è su Berrettini, che ritrova Wawrinka dopo la sfida spettacolare al primo turno di Wimbledon. Dovesse Matteo mettere fine alla carriera Slam dello svizzero, il premio sarebbe un secondo turno altrettanto da "pop corn" contro Novak Djokovic, che non ha rinunciato al sogno del 25esimo Slam. Ad aspettarlo in semifinale potrebbe esserci Carlos Alcaraz, al rientro in campo dopo uno stop di quattro mesi per l'ormai noto infortunio al polso destro e il cui debutto contro Safiullin sarà molto atteso. Al femminile Paolini debutta contro la slovena Erjavec e agli ottavi di finale potrebbe incrociare Pegula, una tra le quattro in corsa per essere numero 1 a fine torneo insieme a Sabalenka, Rybakina e Gauff. Appuntamento dal 30 agosto. Ovviamente su Sky Sport.