La truppa italiana a New York è guidata da Flavio Cobolli, che respira aria di Roland Garros con i possibili incroci con Auger-Aliassime e Zverev. Musetti-Darderi possibile derby al 3° turno, mentre Berrettini sogna le sfide con Djokovic e Alcaraz, con Carlitos atteso al rientro con Safiullin. Gli Us Open in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Se è vero che New York è la città che non dorme mai, il desiderio è di poter rimanere svegli il più possibile per tifare gli italiani e le italiane che vogliono ritagliarsi una fetta di celebrità agli US Open. A guidare la truppa azzurra a Flushing Meadows è Flavio Cobolli, testa di serie numero 5 del torneo, che debutta contro l'argentino Comesana e che "rivede" le sfide del Roland Garros contro Auger-Aliassime nei quarti e contro Zverev in semifinale. Attenzione anche a Musetti, sempre più ritrovato dopo i problemi fisici avuti in primavera: l'italiano debutta contro il britannico Fery, primo tra le non teste di serie e reduce dalla semifinale a Wimbledon e punta al derby di terzo turno contro Darderi, con l'ambizione di mettersi alla prova in un ottavo di finale potenzialmente complicato contro Zverev.