Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 29 agostoguida tv
All'Atp 250 di Winston-Salem la finale sarà tra Arthur Fery e Ignacio Buse. Nella notte italiana, invece, si gioca per il titolo anche al Wta 500 di Monterrey con Parry-Mertens. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sabato di finali da non perdere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 22 all'Atp 250 di Winston-Salem, con la sfida tra il giovane britannico Arthur Fery - semifinalista a Wimbledon - che se la vedrà contro il peruviano Ignacio Buse. In programma nella notte, invece, non prima della 1.30 la finale femminile al Wta 500 di Monterrey con la fracese Diane Parry che affronta la belga Elise Mertens.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- non prima della 1.30 - Wta Monterrey: Parry (Fra) vs Mertens (Bel)
SKY SPORT TENIS (203)
- ore 22 - Atp Winston-Salem: Fery (Gbr) vs Fery (Per)
- non prima della 1.30 - Simulcast Sky Sport Uno
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.