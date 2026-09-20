Atp Chengdu e Hangzhou: dove vedere in tv e streamingguida tv
Il grande tennis si sposta in Oriente in vista dello swing asiatico. In programma dal 21 al 29 settembre ben quattro tornei: nel circuito Atp si giocano in Cina i due 250 a Chengdu e Hangzhou (con Arnaldi nella entry-list), tra le donne si gioca il 500 di Singapore e il 250 Korea Open. Tutto da seguire su Sky e in streaming su NOW
Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 21 a martedì 29 settembre: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno, dal 23 al 29 settembre:
- ATP 250 Chengdu Open, Chengdu (Cina)
- ATP 250 AITO Hangzhou Open, Hangzhou (Cina)
In ambito femminile, dal 21 al 27 settembre:
- WTA 500 Singapore Tennis Open Presented by BNP Paribas, Singapore
- WTA 250 Korea Open, Seul (Corea del Sud)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.
Il grande tennis sul sito e i social di Sky
Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW
Lunedì 21 settembre
- Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio di WTA 500 Singapore e WTA 250 Korea Open
Martedì 22 settembre
- Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio di WTA 500 Singapore e WTA 250 Korea Open
Mercoledì 23 settembre
- Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio dei quattro tornei
Giovedì 24 settembre
- Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio dei quattro tornei
- Sky Sport Uno dalle 7 e dalle 12 - il meglio dei quattro tornei
Venerdì 25 settembre
- Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio dei quattro tornei
- Sky Sport Uno dalle 7 e dalle 12 - il meglio dei quattro tornei
- Sky Sport Arena dalle 13.30 - il meglio dei quattro tornei
- Sky Sport Mix dalle 13.30 - il meglio dei quattro tornei
Sabato 26 settembre
- Sky Sport Tennis alle 7 – 1° semifinale WTA 250 Korea Open
- alle 8.30 – 1° semifinale WTA 500 Singapore
- alle 10.30 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzou
- alle 12 – 2° semifinale WTA 500 Singapore
- Sky Sport Uno dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzou
- Sky Sport Arena dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzhou
- Sky Sport Max alle 7 – 1° semifinale WTA 250 Korea Open
- alle 9 – 2° semifinale WTA 250 Korea Open
Domenica 27 settembre
- Sky Sport Tennis dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzhou
- alle 8.30 – finale WTA 250 Korea Open
- alle 11 – finale WTA 500 Singapore
- Sky Sport Uno dalle 7 e dalle 12.15 – il meglio di ATP 250 Chengdu e Hangzhou
- Sky Sport Arena dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzhou
- Sky Sport Mix alle 11 – finale WTA 500 Singapore
Lunedì 28 settembre
- Sky Sport Tennis alle 11.30 – 1° semifinale ATP 250 Hangzhou
- alle 13.30 – 2° semifinale ATP 250 Hangzhou
- Sky Sport Uno alle 11 – 1° semifinale ATP 25
- alle 13 – 2° semifinale ATP 250 Chengdu
Martedì 29 settembre
- Sky Sport Tennis alle 13.30 – finale ATP 250 Hangzhou
- Sky Sport Uno alle 13 – finale ATP 250 Chengdu