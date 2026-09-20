Il grande tennis si sposta in Oriente in vista dello swing asiatico. In programma dal 21 al 29 settembre ben quattro tornei: nel circuito Atp si giocano in Cina i due 250 a Chengdu e Hangzhou (con Arnaldi nella entry-list), tra le donne si gioca il 500 di Singapore e il 250 Korea Open. Tutto da seguire su Sky e in streaming su NOW

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW . Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 21 a martedì 29 settembre : due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno, dal 23 al 29 settembre:

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.