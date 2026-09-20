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Atp Chengdu e Hangzhou: dove vedere in tv e streaming

guida tv

Il grande tennis si sposta in Oriente in vista dello swing asiatico. In programma dal 21 al 29 settembre ben quattro tornei: nel circuito Atp si giocano in Cina i due 250 a Chengdu  e Hangzhou (con Arnaldi nella entry-list), tra le donne si gioca il 500 di Singapore e il 250 Korea Open. Tutto da seguire su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW.  Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 21 a martedì 29 settembre: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno, dal 23 al 29 settembre:

  • ATP 250 Chengdu Open, Chengdu (Cina)
  • ATP 250 AITO Hangzhou Open, Hangzhou (Cina)


In ambito femminile, dal 21 al 27 settembre:

  • WTA 500 Singapore Tennis Open Presented by BNP Paribas, Singapore
  • WTA 250 Korea Open, Seul (Corea del Sud)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.     
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.    

Il grande tennis sul sito e i social di Sky

Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 21 settembre

  • Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio di WTA 500 Singapore e WTA 250 Korea Open

Martedì 22 settembre

  • Sky Sport Tennis  dalle 5 - il meglio di WTA 500 Singapore e WTA 250 Korea Open

Mercoledì 23 settembre

  • Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio dei quattro tornei

Giovedì 24 settembre

  • Sky Sport Tennis  dalle 5 - il meglio dei quattro tornei
  • Sky Sport Uno  dalle 7 e dalle 12 - il meglio dei quattro tornei

Venerdì 25 settembre

  • Sky Sport Tennis dalle 5 - il meglio dei quattro tornei
  • Sky Sport Uno dalle 7 e dalle 12 - il meglio dei quattro tornei
  • Sky Sport Arena dalle 13.30 - il meglio dei quattro tornei
  • Sky Sport Mix dalle 13.30 - il meglio dei quattro tornei

Sabato 26 settembre

  • Sky Sport Tennis  alle 7 – 1° semifinale WTA 250 Korea Open
  • alle 8.30 – 1° semifinale WTA 500 Singapore
  • alle 10.30 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzou
  • alle 12 – 2° semifinale WTA 500 Singapore
  • Sky Sport Uno  dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzou
  • Sky Sport Arena    dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzhou
  • Sky Sport Max  alle 7 – 1° semifinale WTA 250 Korea Open
  • alle 9 – 2° semifinale WTA 250 Korea Open

Domenica 27 settembre

  • Sky Sport Tennis  dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzhou    
  • alle 8.30 – finale WTA 250 Korea Open
  • alle 11 – finale WTA 500 Singapore
  • Sky Sport Uno  dalle 7 e dalle 12.15 – il meglio di ATP 250 Chengdu e Hangzhou
  • Sky Sport Arena dalle 7 – il meglio di ATP 250 Chengdu e ATP 250 Hangzhou
  • Sky Sport Mix  alle 11 – finale WTA 500 Singapore

Lunedì 28 settembre

  • Sky Sport Tennis  alle 11.30 – 1° semifinale ATP 250 Hangzhou
  •   alle 13.30 – 2° semifinale ATP 250 Hangzhou
  • Sky Sport Uno  alle 11 – 1° semifinale ATP 25
  • alle 13 – 2° semifinale ATP 250 Chengdu

Martedì 29 settembre

  • Sky Sport Tennis  alle 13.30 – finale ATP 250 Hangzhou
  • Sky Sport Uno  alle 13 – finale ATP 250 Chengdu

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