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Jannik Sinner e il regalo speciale: un casco da F1 personalizzato

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Sorpresa per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo ha ricevuto in regalo un casco personalizzato di Formula 1, sport di cui Jannik è grande appassionato. Immancabile il logo di Sinner, con il tricolore e il suo nome nei lati. A realizzarlo è stato Massimo Dante, designer di caschi italiano che nel Circus collabora con i piloti Alex Albon (Williams) e Sergio Perez (Cadillac). Nel video qui sotto pubblicato da Dante sui social, la reazione di Sinner

SINNER, 90 SETTIMANE DA NUMERO 1

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