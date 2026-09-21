L'annuncio è arrivato dallo stesso brasiliano con un post su Instagram: "Ho fatto un grande sforzo per tornare con il Brasile in Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di più tempo. In questo momento, la cosa migliore è non giocare i tornei asiatici"
Ancora uno stop per Joao Fonseca. Dopo aver già saltato gli US Open, il brasiliano - rientrato in Coppa Davis non ancora al top della forma - ha annunciato su Instagram che non parteciperà ai tornei in programma in Asia: "Il 2026 è stato un anno molto impegnativo per me. Oltre a tutto ciò che la professione richiede, ci sono state molte lesioni che mi hanno allontanato da tornei importanti e mi hanno impedito di giocare come vorrei. So che essere un atleta ha i suoi alti e bassi, ma non per questo la situazione è meno frustrante. Ho fatto un grande sforzo per tornare e giocare con il Brasile in Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di più tempo. Ho parlato con la mia squadra e siamo arrivati alla conclusione che il miglior percorso, in questo momento, è rispettare i segni, dare al mio corpo e alla mia mente un po' di tempo e non giocare i tornei asiatici. Grazie mille per il supporto e per il sostegno di tutti. Ci vediamo presto".
La partita col Brasile in Coppa Davis e le lacrime
Come spiegato dallo stesso Fonseca, il brasiliano era tornato in campo il 18 settembre nella sfida di Coppa Davis contro la Svizzera ed è scoppiato in lacrime dopo aver battuto in rimonta Dominic Stricker per 4-6, 6-3, 6-2. "È stato un anno difficile. Ho sofferto per gli infortuni e per la mancanza di fiducia. Non ero neanche sicuro di scendere in campo, ma al Brasile non posso mai dire di no", aveva detto il 20enne al termine del match.