Da Chengdu a Singapore, il programma oggi su Sky

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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 23 settembre

guida tv

Al via oggi i due tornei 250 Atp in programma questa settimana a Chengdu e Hangzhou. Si gioca anche nel circuito femminile a Singapore e Seul. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Il grande tennis non si ferma mai, tutto da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si giocano due tornei Wta: il 500 di Singapore e il 250 di Seul. Al via oggi anche i due tornei del circuito maschile a Chengdu e Hangzhou

Il programma di oggi su Sky e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 7: BAEZ (Arg) - BROOKSBY (Usa)
  • a seguire: KOPRIVA (Cze) - HU (Chn)
  • non prima delle 13.30: ROYER (Fra) - WALTON (Aus)

 

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5: TARARUDEE (Tha) - PARK (Kor)
  • non prima delle 10: VUKIC (Cro) - JACQUET (Fra)
  • non prima delle 12.30: ANDREEVA - SASNOVICH
  • a seguire: PARKS (Usa) - FERNANDEZ (Can)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

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