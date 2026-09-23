Da Chengdu a Singapore, il programma oggi su Sky

Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 23 settembreguida tv
Al via oggi i due tornei 250 Atp in programma questa settimana a Chengdu e Hangzhou. Si gioca anche nel circuito femminile a Singapore e Seul. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il grande tennis non si ferma mai, tutto da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si giocano due tornei Wta: il 500 di Singapore e il 250 di Seul. Al via oggi anche i due tornei del circuito maschile a Chengdu e Hangzhou.
Il programma di oggi su Sky e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 7: BAEZ (Arg) - BROOKSBY (Usa)
- a seguire: KOPRIVA (Cze) - HU (Chn)
- non prima delle 13.30: ROYER (Fra) - WALTON (Aus)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5: TARARUDEE (Tha) - PARK (Kor)
- non prima delle 10: VUKIC (Cro) - JACQUET (Fra)
- non prima delle 12.30: ANDREEVA - SASNOVICH
- a seguire: PARKS (Usa) - FERNANDEZ (Can)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.