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la riflessione

Non ci eravamo sbagliati su Djokovic, ma sul tempo

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro
©IPA/Fotogramma

Abbiamo la tendenza a rendere immortali i campioni nello sport, ma il tempo presenta sempre il suo conto: la bella sceneggiatura su Djokovic alla fine si è trasformata in un documentario. E anche gli immortali, alla fine, hanno una data di nascita

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