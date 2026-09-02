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Guerrieri-De Minaur e Passaro-De Jong agli US Open, i risultati in diretta live

us open

Inizia il cammino agli US Open di Andrea Guerrieri. L'azzurro, proveniente dalle qualificazioni, affronta Alex De Minaur, testa di serie numero 6. In campo più tardi anche Passaro-De Jong, che ripartiranno dal punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, 1-1 per l'italiano dopo la sospensione per pioggia di ieri. Le sfide sono in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

LIVE: GUERRIERI - PASSARO

Guerrieri-De Minaur LIVE su Sky Sport Tennis

Passaro-De Jong LIVE più tardi sul canale 253 di Sky

ORE 21:30 | Round of 128
flagde Jong J.
2
6
4
1
flagQPassaro F.
6
2
6
1

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