Guerrieri-De Minaur e Passaro-De Jong agli US Open, i risultati in diretta liveus open
Inizia il cammino agli US Open di Andrea Guerrieri. L'azzurro, proveniente dalle qualificazioni, affronta Alex De Minaur, testa di serie numero 6. In campo più tardi anche Passaro-De Jong, che ripartiranno dal punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, 1-1 per l'italiano dopo la sospensione per pioggia di ieri. Le sfide sono in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)