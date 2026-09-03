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Us Open, Alcaraz: "Impossibile giocare tutti i tornei, in futuro mi prenderò delle pause"

Tennis

Carlos Alcaraz prevede di fare "lunghe pause" nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Lo ha detto a margine del suo incontro vinto con il portoghese Jaime Faria agli Us Open. "Se giochiamo a tutti i tornei che l'Atp ci chiede di giocare, passiamo 40 settimane in un anno in campo. È impossibile e si vedono molti giocatori infortunati, molti che sono stanchi. Se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario, ci saranno ancora più infortuni. Prenderò delle pause, anche piuttosto lunghe"

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