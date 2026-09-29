Tokyo e Pechino LIVE da mercoledì su Sky Sport

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Atp Tokyo e Pechino, dove vedere il Japan Open e il China Open in tv e streaming

Tennis

L'Asian swing entra nel vivo con i tornei Atp 500 di Tokyo e Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Nella capitale cinese spazio anche al torneo Wta 1000, in programma fino all'11 ottobre

La stagione asiatica entra nel vivo con due importanti appuntamenti Atp 500: il Japan Open di Tokyo e il China Open di Pechino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 settembre al 6 ottobre. Due tornei che vedranno in campo alcuni dei migliori giocatori del mondo e numerosi protagonisti azzurri. A Tokyo la testa di serie numero 1 sarà Carlos Alcaraz, con gli italiani Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. A Pechino, invece, guida il seeding Alexander Zverev, affiancato da campioni come Novak Djokovic e dall’azzurro Flavio Cobolli, quarta testa di serie del torneo. Nel circuito femminile, il China Open di Pechino rappresenta il penultimo appuntamento Wta 1000 della stagione, in programma fino all'11 ottobre. Tra le protagoniste attese c’è Jasmine Paolini, insieme ad alcune delle protagoniste del tennis mondiale, tra cui Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina.

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Come seguire i tornei di Tokyo e Pechino su Sky Sport

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.   

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

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La programmazione di Tokyo e Pechino su Sky Sport e NOW

Mercoledì 30 settembre

  • dalle 4 alle 17: il meglio dei tre tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Giovedì 1 ottobre

  • dalle 4 alle 17: il meglio dei tre tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Venerdì 2 ottobre

  • dalle 4 alle 17: il meglio dei tre tornei su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Sabato 3 ottobre

  • dalle 4 alle 17: il meglio dei tre tornei su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Domenica 4 ottobre

  • dalle 4 alle 17: il meglio dei tre tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Lunedì 5 ottobre

  • dalle 5 alle 9: sesta giornata Wta Pechino su Sky Sport Tennis
  • ore 9: semifinale/1 Atp Pechino su Sky Sport Tennis
  • ore 9: semifinale/1 Atp Tokyo su Sky Sport Uno
  • ore 11: semifinale/2 Atp Tokyo su Sky Sport Uno
  • ore 11: sesta giornata Wta Pechino su Sky Sport Tennis
  • ore 13: semifinale/2 Atp Pechino su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno
  • dalle 15: sesta giornata Wta Pechino su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Martedì 6 ottobre

  • dalle 5 alle 11: settima giornata Wta Pechino su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno
  • ore 11: finale Atp Tokyo su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 13: finale Atp Pechino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • dalle 15: settima giornata Wta Pechino su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

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