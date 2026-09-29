Daniil Medvedev è il nuovo campione dell'Atp 250 di Hangzhou. Il russo ha vinto il derby con l'amico Andrey Rublev, battuto 7-5, 6-4 in un'ora e 35 minuti. Una grande prova da parte di Medvedev, soprattutto al servizio con 23 ace e l'85% di punti vinti con la prima. Inattaccabile nei turni di battuta, il 30enne moscovita ha indirizzato l'incontro con una serie di cinque giochi consecutivi tra la fine del primo e l'inizio del secondo set. Una settimana praticamente perfetta per Medvedev che nei quattro match giocati in Cina ha perso soltanto un set.