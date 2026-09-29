Medvedev vince all'Atp Hangzhou: Rublev battuto in due setatp hangzhou
Terzo titolo stagionale per Daniil Medvedev che trionfa sul cemento di Hangzhou, battendo in finale il connazionale Andrey Rublev. Un derby russo indirizzato da Medvedev con una serie di cinque giochi consecutivi tra la fine del primo e l'inizio del secondo set
Daniil Medvedev è il nuovo campione dell'Atp 250 di Hangzhou. Il russo ha vinto il derby con l'amico Andrey Rublev, battuto 7-5, 6-4 in un'ora e 35 minuti. Una grande prova da parte di Medvedev, soprattutto al servizio con 23 ace e l'85% di punti vinti con la prima. Inattaccabile nei turni di battuta, il 30enne moscovita ha indirizzato l'incontro con una serie di cinque giochi consecutivi tra la fine del primo e l'inizio del secondo set. Una settimana praticamente perfetta per Medvedev che nei quattro match giocati in Cina ha perso soltanto un set.
Il terzo titolo del 2026
Medvedev torna così a vincere in Cina per la prima volta da Shanghai 2019. Per il russo è il terzo titolo del 2026 dopo Brisbane e Dubai, ma anche il 24esimo trionfo nel circuito maggiore in 23 città diverse. Con questa vittoria Medvedev si riavvicina alla top 5 del ranking Atp, distante adesso solo 30 punti, e consolida l'ottavo posto nella Race Atp verso le Finals di Torino.