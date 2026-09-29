Finali a Chengdu e Hangzhou: il programma di oggi

Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 29 settembreguida tv
Martedì di finali a Chengdu e Hangzhou, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad Hangzhou sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. A Chengdu, invece, Davidovich Fokina sfiderà Hurkacz
Doppia finale sull'asse Chengdu-Hangzhou, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Grande attesa soprattutto per il derby russo di Hangzhou, che vedrà di fronte Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Il bilancio nei precedenti è 7-2 per Medvedev, con Rublev che non batte l'amico dalle Atp Finals 2022. A Chengdu, invece, si contenderanno il titolo Davidovich Fokina e il polacco Hubert Hurkacz.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13 - Atp Chengdu: Davidovich Fokina (Esp) vs Hurkacz (Pol)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13.30 - Atp Hangzhou: Medvedev vs Rublev