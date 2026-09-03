US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
A Flushing Meadows si chiude il secondo turno. Quattro gli italiani in campo: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Qui il programma del Day-5. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Nuova giornata di tennis da vivere a New York e da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiude il programma del secondo turno con ben quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Lorenzo Musetti, reduce dall'esordio convincente contro Fery. Per il carrarino questa volta c'è Sweeny, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà a Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svrcina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà sull'Arthur Ashe Stadium contro il padrone di casa e finalista nel 2024 (quando venne battuto da Sinner) Taylor Fritz.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - DARDERI (Ita) vs Svrcina (Cze)
- a seguire - Fritz (Usa) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire - Schoolkate (Aus) vs COBOLLI (Ita)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Badosa (Spa) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Zverev (Ger) vs Halys (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Keys (Usa) vs Bondar (Hun)
- a seguire - Sweeny (Aus) vs MUSETTI (Ita)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Monfils (Fra) vs Tien (Usa)
- a seguire - Zverev (Ger) vs Halys (Fra)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Diretta Tennis
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Monfils (Fra) vs Tien (Usa)
- a seguire - Bouzas Maneiro (Spa) vs Rybakina (Kaz
SKY SPORT 251
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Diretta Tennis
- ore 17.30 - Osaka (Jpn) vs Siniakova (Cze)
- non prima delle 19 - Fritz (Usa) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire - Mensik (Cze) vs Rodionov (Aut)
SKY SPORT 252
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Auger-Aliassime (Can) vs Khachanov
- a seguire - Olynykova vs Eala (Phil)
- non prima delle 19 - Andreeva vs Lys (Ger)
- a seguire - Bu (Chn) vs Zheng (Usa)
SKY SPORT 253
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Swiatek (Pol) vs Podoroska (Arg)
- a seguire - Tagger (Aus) vs Anisimova (Usa)
- a seguire - Schoolkate (Aus) vs COBOLLI (Ita)
- non prima delle 22.30 - Van De Zandschulp (Ned) vs De Minaur (Aus)
SKY SPORT 254
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Struff (Ger) vs Cerundolo (Arg)
- a seguire - Blockx (Bel) vs Trungelliti (Arg)
- a seguire - Sakkari (Gre) vs Starodubtseva (Ukr)
- a seguire - Bonzi (Fra) vs Buse (Per)
Il ritorno di Diretta Tennis
Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.