US Open, i risultati di giovedì: Auger-Aliassime eliminato da Khachanov

Risultato a sorpresa dai campi di Flushing Meadows: il numero 3 del seeding, Auger-Aliassime, perde in quattro set (6-7, 6-3, 6-2, 6-2) contro il russo Khachanov e saluta gli US Open. Sul circuito WTA qualificazione ottenuta da Swiatek e Osaka

Sono già finiti gli US Open per Auger-Aliassime . Il canadese, n. 3 del seeding, conquista il primo set al tie-break nel difficile match contro Kachanov, ma subisce poi la rimonta del russo: 6-3, 6-2, 6-2 nei successivi tre parziali , cedendo sempre il primo turno di battuta all'avversario. Il classe 2000, semifinalista nella scorsa edizione, paga un 41% sulla seconda di servizio e appena due break vinti in risposta, oltre a quasi il doppio di non forzati (47 contro 30). Khachanov se la vedrà al terzo turno contro uno tra Bonzi e Buse.

Wta: Swiatek in scioltezza, Osaka passa in rimonta

Sul circuito femminile non delude Iga Swiatek che, senza rischiare praticamente nulla, supera agevolmente l'argentina Podoroska 6-3, 6-2. Avanti anche la giapponese Osaka, oltre due ore in campo per avere la meglio sulla ceca Siniakova (6-2, 5-7, 6-1), brava a reagire dopo il primo set e prolungare la sfida al terzo dove, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Dinamica simile a quella che ha accompagnato la qualificazione al 3° turno di Amanda Anisimova: subito un break concesso in avvio a Lilli Tagger e set poi vinto comunque 6-3, stesso punteggio ma a sfavore in quello successivo dove - al contrario - era stata la prima a strappare il servizio. Dunque il terzo e decisivo parziale dove la statunitense ha steso l'avversario col 6-1.