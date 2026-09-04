In accordo con l'Itia, Nick Kyrgios ha accettato la squalifica di un mese (iniziata il 4 agosto) e di seguire un programma di trattamento per via della positività alla cocaina. La sospesione è terminata giovedì 3 settembre. Il giocatore, come confermato anche dai controlli della Wada, ha assunto la sostanza fuori dalle competizioni e non per migliorare le prestazioni sportive

Un mese di squalifica e un programma di trattamento da completare . È questa la decisione dell'Itia (International Tennis Integrity Agency) su Nick Kyrgios . Il tennista australiano era stato sospeso lo scorso 4 agosto per essere risultato positivo alla cocaina - inserita nella lista delle sostanze proibite da parte dell'Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) - in occasione di un controllo al Mallorca Open, il 22 giugno. Come riportato dall'Itia, in un colloquio con gli investigatori, il giocatore ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata fuori prima della partita a Maiorca. La versione è stata confermata da un laboratorio accreditato dalla Wada. La sospensione di un mese di Kyrgios è terminata giovedì 3 settembre .

Il comunicato

"Kyrgios è risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP a Maiorca, in Spagna, nel giugno 2026 ed è stato sospeso provvisoriamente dal 4 agosto 2026. Durante un colloquio con gli investigatori dell'ITIA, il giocatore ha spiegato che l'uso di cocaina era avvenuto in un contesto sociale, durante una serata fuori prima della partita a Maiorca. L'ITIA ha consultato un esperto scientifico indipendente di un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), il quale ha affermato che la spiegazione era coerente con il livello di cocaina riscontrato nel campione. Di conseguenza, l'ITIA ha accettato che l'uso di cocaina da parte di Kyrgios fosse avvenuto al di fuori delle competizioni. Secondo le regole della WADA, la sospensione standard per una violazione di questo tipo è di tre mesi, ulteriormente riducibile a un mese se l'individuo si impegna a seguire un programma di trattamento approvato dall'ITIA. Kyrgios ha aderito a un programma di trattamento. Pertanto, la sospensione del giocatore terminerà il 3 settembre 2026, a condizione che il programma venga completato. Il premio in denaro e i punti in classifica ottenuti al torneo di Maiorca saranno persi".