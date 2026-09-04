Paolini fuori al 3° turno: Cirstea vince in 2 set

US Open, Paolini fuori al 3° turno: Cirstea vince in 2 setUS OPEN
Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Sorana Cirstea, n. 17 al mondo, con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Partita con tante difficoltà per l'azzurra che ha faticato soprattutto negli spostamenti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Finisce al 3° turno lo US Open di Jasmine Paolini. L'azzurra saluta Flushing Meadows, battuta dalla rumena Sorana Cirstea, n. 17 al mondo, con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Una partita dal rendimento altalenante per Paolini che in entrambi i set si è ritrovata avanti di un break in apertura, ma poi ha subito la rimonta dell'avversaria, più costante nel corso del match contro una Jasmine in difficoltà soprattutto sul piano fisico.
La cronaca del match
La partenza è ottima di Paolini che conquista subito il break, con un atteggiamento propositivo e con tanta qualità nei colpi. L'azzurra, però, non sfrutta due chance per andare sul 3-0 e da quel momento inizia la rimonta di Cirstea. La rumena vince sei degli ultimi sette game del primo set, chiuso in 39 minuti. Il secondo set è quasi una fotocopia del primo. Parte meglio Jasmine che conquista il break nel terzo game, ma dal 3-1 perde cinque giochi consecutivi. Una giornata da 23 errori gratuiti per la toscana - rientrata nel circuito a New York dopo un mese e mezzo di stop - che ha faticato tanto negli spostamenti. Per Cirstea è la seconda volta nella seconda settimana degli US Open dopo il 2023.