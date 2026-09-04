Paolini fuori al 3° turno: Cirstea vince in 2 set

Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Sorana Cirstea, n. 17 al mondo, con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Partita con tante difficoltà per l'azzurra che ha faticato soprattutto negli spostamenti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Finisce al 3° turno lo US Open di Jasmine Paolini . L'azzurra saluta Flushing Meadows, battuta dalla rumena Sorana Cirstea , n. 17 al mondo, con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Una partita dal rendimento altalenante per Paolini che in entrambi i set si è ritrovata avanti di un break in apertura, ma poi ha subito la rimonta dell'avversaria , più costante nel corso del match contro una Jasmine in difficoltà soprattutto sul piano fisico.

La cronaca del match

La partenza è ottima di Paolini che conquista subito il break, con un atteggiamento propositivo e con tanta qualità nei colpi. L'azzurra, però, non sfrutta due chance per andare sul 3-0 e da quel momento inizia la rimonta di Cirstea. La rumena vince sei degli ultimi sette game del primo set, chiuso in 39 minuti. Il secondo set è quasi una fotocopia del primo. Parte meglio Jasmine che conquista il break nel terzo game, ma dal 3-1 perde cinque giochi consecutivi. Una giornata da 23 errori gratuiti per la toscana - rientrata nel circuito a New York dopo un mese e mezzo di stop - che ha faticato tanto negli spostamenti. Per Cirstea è la seconda volta nella seconda settimana degli US Open dopo il 2023.