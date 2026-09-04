Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

US Open, Paolini fuori al 3° turno: Cirstea vince in 2 set

US OPEN

Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Sorana Cirstea, n. 17 al mondo, con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Partita con tante difficoltà per l'azzurra che ha faticato soprattutto negli spostamenti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE

Finisce al 3° turno lo US Open di Jasmine Paolini. L'azzurra saluta Flushing Meadows, battuta dalla rumena Sorana Cirstea, n. 17 al mondo, con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Una partita dal rendimento altalenante per Paolini che in entrambi i set si è ritrovata avanti di un break in apertura, ma poi ha subito la rimonta dell'avversaria, più costante nel corso del match contro una Jasmine in difficoltà soprattutto sul piano fisico. 

La cronaca del match

La partenza è ottima di Paolini che conquista subito il break, con un atteggiamento propositivo e con tanta qualità nei colpi. L'azzurra, però, non sfrutta due chance per andare sul 3-0 e da quel momento inizia la rimonta di Cirstea. La rumena vince sei degli ultimi sette game del primo set, chiuso in 39 minuti. Il secondo set è quasi una fotocopia del primo. Parte meglio Jasmine che conquista il break nel terzo game, ma dal 3-1 perde cinque giochi consecutivi. Una giornata da 23 errori gratuiti per la toscana - rientrata nel circuito a New York dopo un mese e mezzo di stop - che ha faticato tanto negli spostamenti. Per Cirstea è la seconda volta nella seconda settimana degli US Open dopo il 2023.

Leggi anche

Alcaraz-Wu più tardi LIVE su Sky Sport Tennis

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Paolini fuori al 3° turno: Cirstea vince in 2 set

US OPEN

Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Sorana Cirstea, n....

Kyrgios, stop di 1 mese per cocaina (già scontato)

Tennis

In accordo con l'Itia, Nick Kyrgios ha accettato la squalifica di un mese (iniziata il 4 agosto)...

Zverev al 3° turno, fuori Auger-Aliassime

us open

Zverev soffre ma vince (ancora) al quinto set e si qualifica al 3° turno. A sorpresa, invece, il...

Cobolli, lob in tweener: è il punto del torneo?

us open

Nel video il colpo stupendo di Flavio Cobolli che si candida già come punto del torneo. Nel match...

Paolini e Alcaraz: il programma di oggi su Sky

us open

A Flushing Meadows iniziano le partite di 3° turno: Paolini è l'unica italiana in campo, mentre...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS