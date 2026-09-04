Paolini e Alcaraz: il programma di oggi su Sky

A Flushing Meadows iniziano le partite di 3° turno: Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli/Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Venerdì di tennis agli US Open tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte ufficialmente con il programma di terzo turno, che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini . La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle ore 17 se la vedrà contro la romena Sorana Cirstea , contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile, invece, spazio a Carlos Alcaraz , che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli/Vavassori e le sorelle Williams.

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.