Paolini e Alcaraz: il programma di oggi su Sky

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
A Flushing Meadows iniziano le partite di 3° turno: Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli/Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Venerdì di tennis agli US Open tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte ufficialmente con il programma di terzo turno, che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle ore 17 se la vedrà contro la romena Sorana Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile, invece, spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli/Vavassori e le sorelle Williams.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - PAOLINI (Ita) vs Cirstea (Rom)
- a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - S. Williams/V. Williams vs Chan/Joint
- a seguire - Shelton (Usa) vs Shapovalov (Can)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Simulcast Diretta Tennis
- ore 17.30 - Pegula (Usa) vs Fernandez (Usa)
- non prima delle 19 - Wu (Chn) vs Alcaraz (Spa)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Vacherot (Mon) vs Tiafoe (Usa)
- a seguire - Shelton (Usa) vs Shapovalov (Can)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Diretta Tennis
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- a seguire - Svitolina (Ukr) vs Kalinskaya
SKY SPORT 251
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Sabalenka vs Rakhimova (Uzb)
- a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
- non prima delle 22 - Etcheverry (Arg) vs Navone (Arg)
SKY SPORT 252
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Kostyuk (Ukr) vs Alexandrova
- a seguire - Medvedev vs Rinderknech (Fra)
- a seguire - Navarro (Usa) vs Muchova (Cze)
- non prima delle 23 - Lehecka (Cze) vs Tsitsipas (Gre)
SKY SPORT 253
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - PAOLINI (Ita) vs Cirstea (Rom)
- non prima delle 22.30 - Townsend (Usa) vs Shnaider
- a seguire - Li (Usa) vs Noskova (Cze)
- non prima delle 22.30 - Michelsen (Usa) vs Merida (Spa)
Il ritorno di Diretta Tennis
Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.