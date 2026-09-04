Paolini e Alcaraz: il programma di oggi su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

US Open, il programma di oggi: partite e orari

us open

A Flushing Meadows iniziano le partite di 3° turno: Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli/Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE

Venerdì di tennis agli US Open tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte ufficialmente con il programma di terzo turno, che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle ore 17 se la vedrà contro la romena Sorana Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile, invece, spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli/Vavassori e le sorelle Williams.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17 - PAOLINI (Ita) vs Cirstea (Rom)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - S. Williams/V. Williams vs Chan/Joint
  • a seguire - Shelton (Usa) vs Shapovalov (Can)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - Simulcast Diretta Tennis
  • ore 17.30 - Pegula (Usa) vs Fernandez (Usa)
  • non prima delle 19 - Wu (Chn) vs Alcaraz (Spa)
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Vacherot (Mon) vs Tiafoe (Usa)
  • a seguire - Shelton (Usa) vs Shapovalov (Can)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - Diretta Tennis
  • ore 00.30 - Sky Tennis Show
  • a seguire - Svitolina (Ukr) vs Kalinskaya

SKY SPORT 251

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - Sabalenka vs Rakhimova (Uzb)
  • a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)
  • non prima delle 22 - Etcheverry (Arg) vs Navone (Arg)

SKY SPORT 252

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - Kostyuk (Ukr) vs Alexandrova
  • a seguire - Medvedev vs Rinderknech (Fra)
  • a seguire - Navarro (Usa) vs Muchova (Cze)
  • non prima delle 23 - Lehecka (Cze) vs Tsitsipas (Gre)

SKY SPORT 253

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - PAOLINI (Ita) vs Cirstea (Rom)
  • non prima delle 22.30 - Townsend (Usa) vs Shnaider
  • a seguire - Li (Usa) vs Noskova (Cze)
  • non prima delle 22.30 - Michelsen (Usa) vs Merida (Spa)

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Kyrgios, stop di 1 mese per cocaina (già scontato)

Tennis

In accordo con l'Itia, Nick Kyrgios ha accettato la squalifica di un mese (iniziata il 4 agosto)...

Zverev al 3° turno, fuori Auger-Aliassime

us open

Zverev soffre ma vince (ancora) al quinto set e si qualifica al 3° turno. A sorpresa, invece, il...

Cobolli, lob in tweener: è il punto del torneo?

us open

Nel video il colpo stupendo di Flavio Cobolli che si candida già come punto del torneo. Nel match...

Paolini e Alcaraz: il programma di oggi su Sky

us open

A Flushing Meadows iniziano le partite di 3° turno: Paolini è l'unica italiana in campo, mentre...

Cobolli vince in rimonta: Schoolkate ko in 4 set

us open

Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli si guadagna un posto al 3° turno degli US Open, dopo aver...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS