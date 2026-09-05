Sabato con Cobolli e Darderi: il programma su Sky

Flavio Cobolli e Luciano Darderi a caccia di un posto negli ottavi a Flushing Meadows. Il romano affronterà il belga Blockx mentre l'italoargentino se la vedrà con l'australiano Sweeny. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Settima giornata agli US Open , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli che sul Louis Armstrong affronterà Alexander Blockx, n. 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida di Cincinnati, vinta dall'azzurro in tre set. Successivamente, nella serata italiana, toccherà a Luciano Darderi contro l'australiano Dane Sweeny, n. 123 Atp, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna, infine, per il n. 1 del seeding Sascha Zverev che sfiderà il cileno Tabilo.

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.