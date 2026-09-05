US Open, i risultati di oggi: Cerundolo agli ottavi, battuto Fritz

Grande rimonta di Francisco Cerundolo, che elimina il padrone di casa Taylor Fritz al quinto set. Nel femminile, avanzano Swiatek, Andreeva e Potapova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Francisco Cerundolo è agli ottavi di finale degli US Open per la prima volta in carriera . Il tennista argentino ha battuto al termine di una partita incredibile sull'Arthur Ashe Stadium l'americano Taylor Fritz , finalista a New York nel 2024 (quando perse contro Sinner), per 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in 3 ore e 42 minuti di gioco. Una grande rimonta della testa di serie numero 28, che conquista così la seconda vittoria contro un top 10 a livello Slam (anche la prima era arrivata contro Fritz). Al prossimo turno, Cerundolo affronterà il belga Alexander Blockx , che ha eliminato Cobolli in quattro set.

Avanti Swiatek, Potapova elimina Anisimova

Nel torneo femminile non sbaglia Iga Swiatek, che raggiunge gli ottavi di finale degli US Open con un doppio 7-6, 7-6 contro la ceca Marie Bouzkova. esce di scena la finalista dello scorso anno, Amanda Anisimova. La statunitense è stata battuta da Anastasia Potapova per 6-2, 7-5 in un'ora e 40 minuti: per l'austriaca di origini russe è la prima volta agli ottavi di finale degli US Open. Di contro è una sconfitta che pesa per Anisimova che dopo lo Slam newyorkese uscirà dalla top 10. Straordinaria rimonta, invece, di Qinwen Zheng. Scivolata oggi al n. 121 del ranking Wta e costretta a passare dalle qualificazioni, la tennista cinese ha battuto in rimonta Madison Keys per 1-6, 7-6, 7-5 in 2 ore e 29 minuti. Incredibile il terzo set, in cui Zheng era sotto 0-5. Da quel momento ha vinto sette game consecutivi, cancellando anche un match point all'avversaria. Nessun problema per Mirra Andreeva, che conquista per la prima volta gli ottavi di finale agli US Open grazie alla vittoria contro Nikola Barukova per 6-2, 7-6.