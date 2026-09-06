US Open, i risultati di oggi: Tiafoe ai quarti, battuto Medvedev

Tiafoe gioca una partita pazzesca ed elimina Daniil Medvedev in tre set. Avanti anche Michelsen. Nel femminile avanzano Sabalenka e Noskova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Frances Tiafoe non ha intenzione di fermarsi e continua il suo fantastico momento di forma. Il finalista di Cincinnati è infatti ai quarti di finali degli US Open. Decisiva la vittoria contro il campione del 2021 Daniil Medvedev per 7-6, 6-4, 7-6, al termine di una partita incredibile da parte dell'americano, che ha anche annullato un set point al tiebreak del terzo parziale. Con questo successo, Tiafoe raggiunge i quarti di finale di Flushing Meadows per la quarta volta in carriera. Ad attenderlo, ci sarà un altro americano, ovvero Alex Michelsen. Il 22enne ha sconfitto per tre set a zero (7-6, 6-4, 6-4) l'argentino Tomas Etcheverry.