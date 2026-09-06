Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

US Open, i risultati di oggi: Tiafoe ai quarti, battuto Medvedev

US OPEN

Tiafoe gioca una partita pazzesca ed elimina Daniil Medvedev in tre set. Avanti anche Michelsen. Nel femminile avanzano Sabalenka e Noskova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE

Frances Tiafoe non ha intenzione di fermarsi e continua il suo fantastico momento di forma. Il finalista di Cincinnati è infatti ai quarti di finali degli US Open. Decisiva la vittoria contro il campione del 2021 Daniil Medvedev per 7-6, 6-4, 7-6, al termine di una partita incredibile da parte dell'americano, che ha anche annullato un set point al tiebreak del terzo parziale. Con questo successo, Tiafoe raggiunge i quarti di finale di Flushing Meadows per la quarta volta in carriera. Ad attenderlo, ci sarà un altro americano, ovvero Alex Michelsen. Il 22enne ha sconfitto per tre set a zero (7-6, 6-4, 6-4) l'argentino Tomas Etcheverry.

Vedi anche

Alcaraz ai quarti, Paul battuto in tre set

Sabalenka non sbaglia, è ai quarti contro Noskova

Nessun problema per la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. La campionessa in carica è ai quarti di finale dopo il successo contro l'americana Taylor Townsend per 6-4, 6-3. La bielorussa ottiene così la 18^ vittoria di fila a Flushing Meadows e il 17° quarto di finale a livello Slam. Contro Sabalenka ci sarà Linda Noskova, che ha sconfitto Marta Kostyuk per 7-5, 5-7, 6-4.

Leggi anche

Townsend show: che look agli US Open

US Open, i risultati di domenica

UOMINI

  • Michelsen (Usa) - Etcheverry (Arg) 7-6, 6-4, 6-4
  • Medvedev - Tiafoe (Usa) 6-7, 4-6, 6-7
  • Shelton (Usa) - Tsitsipas (Gre)

DONNE

  • Sabalenka - Townsend (Usa) 6-4, 6-3
  • Kostyuk (Ukr) - Noskova (Cze) 5-7, 7-5, 4-6
  • Pegula (Usa) - Cirstea (Rou)
  • Kalinskaya - Navarro (Usa)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Tiafoe ai quarti, Medvedev battuto in tre set

US OPEN

Tiafoe gioca una partita pazzesca ed elimina Daniil Medvedev in tre set. Avanti anche Michelsen....

Alcaraz ai quarti, Paul battuto in tre set

US OPEN

Carlos Alcaraz gioca una grande partita, batte Tommy Paul per 6-4, 6-3, 6-4 e approda ai quarti...

US Open, Mensik fa cacciare un tifoso ubriaco

L'EPISODIO

Fuoriprogramma sul Louis Armstrong nel match tra Jakub Mensik e Learner Tien. Nel corso del...

Iniziano gli ottavi: il programma di oggi su Sky

US OPEN

Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy...

Zverev agli ottavi, Cerundolo elimina Fritz

US OPEN

Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la seconda settimana a New York: agli ottavi...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS