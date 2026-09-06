US Open, i risultati di oggi: Tiafoe ai quarti, battuto Medvedev

US Open, i risultati di oggi: Tiafoe ai quarti, battuto MedvedevUS OPEN
Tiafoe gioca una partita pazzesca ed elimina Daniil Medvedev in tre set. Avanti anche Michelsen. Nel femminile avanzano Sabalenka e Noskova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Frances Tiafoe non ha intenzione di fermarsi e continua il suo fantastico momento di forma. Il finalista di Cincinnati è infatti ai quarti di finali degli US Open. Decisiva la vittoria contro il campione del 2021 Daniil Medvedev per 7-6, 6-4, 7-6, al termine di una partita incredibile da parte dell'americano, che ha anche annullato un set point al tiebreak del terzo parziale. Con questo successo, Tiafoe raggiunge i quarti di finale di Flushing Meadows per la quarta volta in carriera. Ad attenderlo, ci sarà un altro americano, ovvero Alex Michelsen. Il 22enne ha sconfitto per tre set a zero (7-6, 6-4, 6-4) l'argentino Tomas Etcheverry.
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Sabalenka non sbaglia, è ai quarti contro Noskova
Nessun problema per la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. La campionessa in carica è ai quarti di finale dopo il successo contro l'americana Taylor Townsend per 6-4, 6-3. La bielorussa ottiene così la 18^ vittoria di fila a Flushing Meadows e il 17° quarto di finale a livello Slam. Contro Sabalenka ci sarà Linda Noskova, che ha sconfitto Marta Kostyuk per 7-5, 5-7, 6-4.
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UOMINI
- Michelsen (Usa) - Etcheverry (Arg) 7-6, 6-4, 6-4
- Medvedev - Tiafoe (Usa) 6-7, 4-6, 6-7
- Shelton (Usa) - Tsitsipas (Gre)
DONNE
- Sabalenka - Townsend (Usa) 6-4, 6-3
- Kostyuk (Ukr) - Noskova (Cze) 5-7, 7-5, 4-6
- Pegula (Usa) - Cirstea (Rou)
- Kalinskaya - Navarro (Usa)