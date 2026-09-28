Il tennis italiano entra a far parte del "Grand Slam Player Council" con Lorenzo Musetti, c'è il suo nome tra i 12 componenti (sei uomini e sei donne) del nuovo organismo del tennis mondiale. Assenti sia Jannik Sinner sia Carlos Alcaraz. Elette tra le donne la n.1 Rybakina e Sabalenka, ma a fare notizia è la presenza della diciottenne Jovic

Sei tennisti uomini e sei tenniste donne per un totale di 12 membri, sono ufficiali nomi e cognomi dei componenti del Grand Slam Player Council, l’organismo nato il 20 agosto scorso con la logica di fare da ponte tra giocatori e tornei dello Slam. Grandi assenti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che fin da subito aveva manifestato la volontà di rimanere un passo indietro rispetto alla nuova iniziativa per dedicarsi completamente a tornei e allenamenti. Tra gli italiani c’è Lorenzo Musetti, unico rappresentante del nostro Paese. Al suo fianco figurano il leggendario Novak Djokovic, il recente bicampione Slam Alexander Zverev, il finalista di Flushing Meadows Ben Shelton e il francese Arthur Rinderknech. Tra le donne, sempre nello stesso ambito, sono state elette le prime due giocatrici del mondo, Elena Rybakina e Aryna Sabalenka, la statunitense Jessica Pegula, l’ucraina Elina Svitolina, la greca Maria Sakkari e la stellina diciottenne Iva Jovic.