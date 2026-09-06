US Open, 'troppo alcol' sugli spalti: Mensik fa cacciare un tifoso molesto. VIDEOL'EPISODIO
Fuoriprogramma sul Louis Armstrong nel match tra Jakub Mensik e Learner Tien. Nel corso del quarto set, il tennista ceco ha chiesto l’intervento della sicurezza per allontanare un tifoso, apparso in evidente stato di alterazione, che con il suo comportamento stava disturbando il regolare svolgimento del gioco. La partita si è poi chiusa al quinto set, vinta in rimonta da Tien
Fuoriprogramma agli US Open nel match tra Jakub Mensik e Learner Tien, in una partita che ha riservato non solo spettacolo e colpi di scena dal punto di vista tecnico. L'episodio si è verificato nell'ottavo game del quarto set, in un momento particolarmente delicato dell'incontro, con Tien avanti di un break e sul 40-0 nel gioco. Mensik, infastidito dal comportamento di uno spettatore apparso in evidente stato di alterazione, ha inizialmente protestato con la giudice di sedia, segnalando quanto stava accadendo. Poco dopo, il tennista ceco ha indicato direttamente agli addetti alla sicurezza la persona responsabile dei disordini, chiedendone di fatto l'allontanamento. L'intervento è stato immediato e il tifoso è stato prontamente accompagnato fuori dall'impianto, permettendo così al match di riprendere senza ulteriori interruzioni L'epilogo, però, non è stato fortunato per Mensik che ha perso al quinto set: 6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4 il punteggio finale in favore di Tien dopo 3 ore e mezza di gioco.