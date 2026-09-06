Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

US Open, 'troppo alcol' sugli spalti: Mensik fa cacciare un tifoso molesto. VIDEO

L'EPISODIO

Fuoriprogramma sul Louis Armstrong nel match tra Jakub Mensik e Learner Tien. Nel corso del quarto set, il tennista ceco ha chiesto l’intervento della sicurezza per allontanare un tifoso, apparso in evidente stato di alterazione, che con il suo comportamento stava disturbando il regolare svolgimento del gioco. La partita si è poi chiusa al quinto set, vinta in rimonta da Tien

US OPEN: RISULTATI LIVE

Fuoriprogramma agli US Open nel match tra Jakub Mensik e Learner Tien, in una partita che ha riservato non solo spettacolo e colpi di scena dal punto di vista tecnico. L'episodio si è verificato nell'ottavo game del quarto set, in un momento particolarmente delicato dell'incontro, con Tien avanti di un break e sul 40-0 nel gioco. Mensik, infastidito dal comportamento di uno spettatore apparso in evidente stato di alterazione, ha inizialmente protestato con la giudice di sedia, segnalando quanto stava accadendo. Poco dopo, il tennista ceco ha indicato direttamente agli addetti alla sicurezza la persona responsabile dei disordini, chiedendone di fatto l'allontanamento. L'intervento è stato immediato e il tifoso è stato prontamente accompagnato fuori dall'impianto, permettendo così al match di riprendere senza ulteriori interruzioni L'epilogo, però, non è stato fortunato per Mensik che ha perso al quinto set: 6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4 il punteggio finale in favore di Tien dopo 3 ore e mezza di gioco.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Iniziano gli ottavi: il programma di oggi su Sky

US OPEN

Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy...

Zverev agli ottavi, Cerundolo elimina Fritz

US OPEN

Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la seconda settimana a New York: agli ottavi...

Darderi agli ottavi, Sweeny battuto in tre set

US OPEN

Luciano Darderi batte la wild card australiana Dane Sweeny per 6-4, 6-3, 6-3 e conquista gli...

Cobolli si ferma al 3° turno: vince Blockx

us open

Flavio Cobolli saluta Flushing Meadows, battuto in quattro set dal belga Alexander Blockx che...

Sabato con Cobolli e Darderi: il programma su Sky

us open

Flavio Cobolli e Luciano Darderi a caccia di un posto negli ottavi a Flushing Meadows. Il romano...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS