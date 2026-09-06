Fuoriprogramma agli US Open nel match tra Jakub Mensik e Learner Tien, in una partita che ha riservato non solo spettacolo e colpi di scena dal punto di vista tecnico. L'episodio si è verificato nell'ottavo game del quarto set, in un momento particolarmente delicato dell'incontro, con Tien avanti di un break e sul 40-0 nel gioco. Mensik, infastidito dal comportamento di uno spettatore apparso in evidente stato di alterazione, ha inizialmente protestato con la giudice di sedia, segnalando quanto stava accadendo. Poco dopo, il tennista ceco ha indicato direttamente agli addetti alla sicurezza la persona responsabile dei disordini, chiedendone di fatto l'allontanamento. L'intervento è stato immediato e il tifoso è stato prontamente accompagnato fuori dall'impianto, permettendo così al match di riprendere senza ulteriori interruzioni L'epilogo, però, non è stato fortunato per Mensik che ha perso al quinto set: 6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4 il punteggio finale in favore di Tien dopo 3 ore e mezza di gioco.