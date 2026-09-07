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Darderi-Zverev agli US Open, dove vedere in tv e streaming

US OPEN

Luciano Darderi affronta il numero 1 del seeding Sascha Zverev agli ottavi di finale degli US Open. Il match si giocherà nella notte tra lunedì e martedì, come secondo incontro dalla 1, e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

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Da Roma a New York. Quattro mesi dopo l'ultima volta si incrociano di nuovo le strade di Alexander Zverev e Luciano Darderi, ma stavolta c'è in palio un posto nei quarti di finale agli US Open. La sfida è in programma nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre come secondo match dalla 1 (dopo Jovic-Gauff) e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Il primo ottavo di finale a NY di Darderi

Darderi giocherà il primo ottavo di finale a Flushing Meadows, il secondo a livello Slam dopo gli Australian Open di inizio anno. L'italoargentino proverà ad entrare tra i migliori otto di un major per la prima volta, risultato che gli consentirebbe di tornare nella top 20 del ranking Atp. Slam da n. 1 del seeding, invece, per Sascha Zverev che dopo due vittorie sofferte contro Sonego e Halys non ha faticato contro il cileno Tabilo. 

Darderi-Zverev, i precedenti

Bilancio in equilibrio nei due precedenti, entrambi giocati sulla terra rossa del Foro Italico. Darderi ha vinto l'ultimo confronto a maggio, recuperando un set di svantaggio, mentre Zverev era riuscito a prevalere nel primo incontro del 2024

  • 2026 - Roma (R16): Darderi b. Zverev 1-6, 7-6, 6-0
  • 2024 - Roma (R32): Zverev b. Darderi 7-6, 6-2

Vedi anche

Darderi-Zverev: highlights Atp Roma

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