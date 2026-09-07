Luciano Darderi affronta il numero 1 del seeding Sascha Zverev agli ottavi di finale degli US Open. Il match si giocherà nella notte tra lunedì e martedì, come secondo incontro dalla 1, e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Da Roma a New York. Quattro mesi dopo l'ultima volta si incrociano di nuovo le strade di Alexander Zverev e Luciano Darderi, ma stavolta c'è in palio un posto nei quarti di finale agli US Open. La sfida è in programma nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre come secondo match dalla 1 (dopo Jovic-Gauff) e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.