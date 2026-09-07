Lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone: riflettori puntati su Zverev-Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sascha Zverev. L'italoargentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello Slam newyorkese. Di fronte il n. 1 del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Completano il programma maschile Khachanov-Tien, Gea-Van de Zandschulp e Cerundolo-Blockx. In campo femminile riflettori sul derby statunitense tra Jovic e Gauff, ma spazio anche a Swiatek-Zheng, Osaka-Rybakina e Andreeva-Potapova.