US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone: riflettori puntati su Zverev-Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sascha Zverev. L'italoargentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello Slam newyorkese. Di fronte il n. 1 del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Completano il programma maschile Khachanov-Tien, Gea-Van de Zandschulp e Cerundolo-Blockx. In campo femminile riflettori sul derby statunitense tra Jovic e Gauff, ma spazio anche a Swiatek-Zheng, Osaka-Rybakina e Andreeva-Potapova.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Simulcast Diretta Tennis
- ore 17.30 - Swiatek (Pol) vs Zheng (Chn)
- non prima delle 19 - Cerundolo (Arg) vs Blockx (Bel)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Jovic (Usa) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Zverev (Ger) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Andreeva vs Potapova (Aut)
- non prima delle 20.30 - Osaka (Jpn) vs Rybakina (Kaz)
- non prima delle 22 - Khachanov vs Tien (Usa)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Jovic (Usa) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Zverev (Ger) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17: LAMMONS/WITHROW - CABRAL/TRACY
- a seguire: HOZUMI/KLEPAC - DABROWSKI/STEFANI
- a seguire: CHOINSKI/DONSKI - HARRISON/SKUPSKI
- non prima delle 22.30 - Gea (Fra) vs Van De Zanschulp (Ned)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17 - Diretta US Open
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
Il ritorno di Diretta Tennis
Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.