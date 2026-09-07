Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nessun giocatore con il rovescio a una mano in semifinale Slam: finisce era dopo 150 anni

la curiosità

Con l'eliminazione agli ottavi di Stefanos Tsitsipas contro Ben Shelton, si chiude un'era che durava da ben 150 anni: in questa stagione nessun giocatore del tabellone maschile in semifinale in uno Slam giocherà il rovescio a una mano. Un dato che segna un cambio di tendenza quasi definitivo per il gioco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE

Ci avevano pensato McEnroe, Edberg, Sampras. Poi il Maestro Federer, il più bravo di tutti. Più recentemente Wawrinka, Musetti, Tsitsipas. Con la caduta del greco negli ottavi a New York contro Shelton, è finita un'era che durava dal 1877, prima edizione di Wimbledon. Nessun giocatore con il rovescio a una mano in questa stagione ha raggiunto almeno una semifinale negli Slam. Sarà la prima volta dopo 150 anni e ben 524 Slam giocati. Segno di un cambiamento epocale ormai tracciato da alcuni anni, che vede pochissimi interpreti del rovescio a una mano (Tsitsipas, Musetti e Shapovalov). Il mondo cambia, il tennis pure. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Tiafoe ai quarti, Medvedev battuto in tre set

US OPEN

Tiafoe gioca una partita pazzesca ed elimina Daniil Medvedev in tre set. Avanti anche Michelsen....

Alcaraz ai quarti, Paul battuto in tre set

US OPEN

Carlos Alcaraz gioca una grande partita, batte Tommy Paul per 6-4, 6-3, 6-4 e approda ai quarti...

US Open, Mensik fa cacciare un tifoso ubriaco

L'EPISODIO

Fuoriprogramma sul Louis Armstrong nel match tra Jakub Mensik e Learner Tien. Nel corso del...

Iniziano gli ottavi: il programma di oggi su Sky

US OPEN

Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy...

Zverev agli ottavi, Cerundolo elimina Fritz

US OPEN

Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la seconda settimana a New York: agli ottavi...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS