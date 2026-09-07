Con l'eliminazione agli ottavi di Stefanos Tsitsipas contro Ben Shelton, si chiude un'era che durava da ben 150 anni: in questa stagione nessun giocatore del tabellone maschile in semifinale in uno Slam giocherà il rovescio a una mano. Un dato che segna un cambio di tendenza quasi definitivo per il gioco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Ci avevano pensato McEnroe, Edberg, Sampras. Poi il Maestro Federer, il più bravo di tutti. Più recentemente Wawrinka, Musetti, Tsitsipas. Con la caduta del greco negli ottavi a New York contro Shelton, è finita un'era che durava dal 1877, prima edizione di Wimbledon. Nessun giocatore con il rovescio a una mano in questa stagione ha raggiunto almeno una semifinale negli Slam. Sarà la prima volta dopo 150 anni e ben 524 Slam giocati. Segno di un cambiamento epocale ormai tracciato da alcuni anni, che vede pochissimi interpreti del rovescio a una mano (Tsitsipas, Musetti e Shapovalov). Il mondo cambia, il tennis pure.