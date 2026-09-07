Tiafoe, complimenti negli spogliatori degli US Open dall'attore Matthew McConaughey

Reduce dal successo in tre set con Daniil Medvedev che lo ha qualificato per i quarti di finale degli US Open, Frances Tiafoe ha ricevuto in spogliatoio la visita di un tifoso d'eccezione, l'attore e star hollywodiana Matthew McConaughey, grande appassionato di tennis. Guarda il VIDEO dai social del torneo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE