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Tiafoe, complimenti negli spogliatori degli US Open dall'attore Matthew McConaughey

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Reduce dal successo in tre set con Daniil Medvedev che lo ha qualificato per i quarti di finale degli US Open, Frances Tiafoe ha ricevuto in spogliatoio la visita di un tifoso d'eccezione, l'attore e star hollywodiana Matthew McConaughey, grande appassionato di tennis. Guarda il VIDEO dai social del torneo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

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