Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per gli ottavi di finale degli US Open: battuto il team formato dal belga Sander Gille e dall'olandese Sem Verbeek con i parziali di 6-3, 6-4. Una partita dominata dalla coppia azzurra, che eguaglia il miglior risultato a New York del 2024 grazie al 31° successo di una stagione che li ha già visti trionfare a Miami, Roma e Rotterdam. Guarda gli HIGHLIGHTS. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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