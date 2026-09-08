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Rune torna in campo in Coppa Davis con la Danimarca dopo un anno: l'annuncio social

l'annuncio

A quasi un anno dalla frattura del tendine d'Achille, Holger Rune è pronto per fare il suo ritorno in campo. L'ex numero 4 del mondo, ora scivolato al n.133 della classifica mondiale, giocherà nello spareggio di Coppa Davis con la sua Danimarca contro la Bulgaria il prossimo 18-19 settembre. L'annuncio sui social: "Il tennis mi è mancato tantissimo"

Holger Rune is back. A quasi un anno dal terribile infortunio al tendine d'Achille subito nella semifinale del torneo 250 di Stoccolma lo scorso ottobre, il danese farà il suo ritorno in campo. L'ex numero 4 del mondo, ora scivolato al 133 della classifica mondiale, rientrerà in occasione del match di Coppa Davis del prossimo 18-19 settembre che vedrà la sua Danimarca sfidare la Bulgaria nello spareggio per rimanere nel World Group I della Coppa Davis. 

L'annuncio sui social

"Ho un grande annuncio da fare: tornerò in campo alla fine della prossima settimana in occasione della Coppa Davis. Sono passati 11 mesi, 11 mesi di duro lavoro, e non vedo l’ora di rivedere nuovamente i fan del tennis in giro per il mondo. Mi è mancato tantissimo, tornare a giocare e poterlo fare a casa sarà bellissimo. Ci vediamo il 18 settembre per il mio primo match!“

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