A quasi un anno dalla frattura del tendine d'Achille, Holger Rune è pronto per fare il suo ritorno in campo. L'ex numero 4 del mondo, ora scivolato al n.133 della classifica mondiale, giocherà nello spareggio di Coppa Davis con la sua Danimarca contro la Bulgaria il prossimo 18-19 settembre. L'annuncio sui social: "Il tennis mi è mancato tantissimo"

L'annuncio sui social

"Ho un grande annuncio da fare: tornerò in campo alla fine della prossima settimana in occasione della Coppa Davis. Sono passati 11 mesi, 11 mesi di duro lavoro, e non vedo l’ora di rivedere nuovamente i fan del tennis in giro per il mondo. Mi è mancato tantissimo, tornare a giocare e poterlo fare a casa sarà bellissimo. Ci vediamo il 18 settembre per il mio primo match!“