A Flushing Meadows si aprono i quarti di finale: Carlos Alcaraz torna in campo e sfida Ben Shelton. In programma anche Michelsen-Tiafoe. Nel femminile giocano Sabalenka-Noskova e Pegula-Navarro. Nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ci avviciniamo sempre di più alle fasi finali degli US Open , da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Questo martedì si aprono infatti i quarti, con l'attenzione che sarà tutta su Carlos Alcaraz . Il tennista spagnolo, che viene dalla netta e convincente vittoria contro Tommy Paul agli ottavi, affronterà l'americano e idolo di casa Ben Shelton (testa di serie numero 8). Sarà il quarto confronto tra i due, con Carlitos che ha vinto tutte le tre sfide disputate (l'ultima al Roland Garros dello scorso anno). Oltre a questo match, che si giocherà come secondo incontro dalla 1 di notte, in campo nel derby americano anche Michelsen-Tiafoe . Nel femminile spazio alla numero 1 al mondo Sabalenka , che se la vedrà contro Noskova e a Pegula-Navarro . Nel doppio maschile, invece, giocano Bolelli e Vavassori .

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