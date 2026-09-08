US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
A Flushing Meadows si aprono i quarti di finale: Carlos Alcaraz torna in campo e sfida Ben Shelton. In programma anche Michelsen-Tiafoe. Nel femminile giocano Sabalenka-Noskova e Pegula-Navarro. Nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Ci avviciniamo sempre di più alle fasi finali degli US Open, da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Questo martedì si aprono infatti i quarti, con l'attenzione che sarà tutta su Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, che viene dalla netta e convincente vittoria contro Tommy Paul agli ottavi, affronterà l'americano e idolo di casa Ben Shelton (testa di serie numero 8). Sarà il quarto confronto tra i due, con Carlitos che ha vinto tutte le tre sfide disputate (l'ultima al Roland Garros dello scorso anno). Oltre a questo match, che si giocherà come secondo incontro dalla 1 di notte, in campo nel derby americano anche Michelsen-Tiafoe. Nel femminile spazio alla numero 1 al mondo Sabalenka, che se la vedrà contro Noskova e a Pegula-Navarro. Nel doppio maschile, invece, giocano Bolelli e Vavassori.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 1 - Pegula (Usa) vs Navarro (Usa)
- a seguire - Shelton (Usa) vs Alcaraz (Spa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17 - Sky Tennis Show
- ore 17.30 - Sabelenka vs Noskova (Cze)
- non prima delle 19 - Tiafoe (Usa) vs Michelsen (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Pegula (Usa) vs Navarro (Usa)
- a seguire - Shelton (Usa) vs Alcaraz (Spa)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17 - Sky Tennis Show
- non prima delle 21 - Siniakova/Townsend vs Bucsa/Melichar-Martinez
- a seguire - Hsieh/Ostapenko vs Mertens/Shnaider
- a seguire - BOLELLI/VAVASSORI vs Krajicek/Mektic
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.