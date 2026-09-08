Us Open, risultati di oggi: Sabalenka in semifinale, ora Tiafoe-Michelsen in diretta liveus open
Aryna Sabalenka batte Linda Noskova e si qualifica per le semifinali degli US Open per la sesta volta di fila. Ora si decide il primo semifinalista del tabellone maschile con il derby statunitense Tiafoe-Michelsen. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Tiafoe-Michelsen
Aryna Sabalenka in semifinale agli US Open per la sesta volta consecutiva. La due volte campionessa in carica ha sconfitto al termine di una lotta di due ore e mezza la ceca Linda Noskova, numero 6 del mondo e vincitrice a Wimbledon, con i parziali di 7-6, 3-6, 7-6. La bielorussa, che punta al tris consecutivo allo US Open in singolare femminile, impresa che non riesce dai tempi di Serena Williams (2012-2014), centra così la 6^ semifinale a New York, la 15^ a livello Slam. Diverso il discorso per il n.1 del mondo: la sua permanenza è legata a un'eventuale vittorie e all'eliminazione di Rybakina ai quarti. Sabalenka sfiderà giovedì la vincente di Navarro-Pegula.