Aryna Sabalenka batte Linda Noskova e si qualifica per le semifinali degli US Open per la sesta volta di fila. Ora si decide il primo semifinalista del tabellone maschile con il derby statunitense Tiafoe-Michelsen. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Aryna Sabalenka in semifinale agli US Open per la sesta volta consecutiva. La due volte campionessa in carica ha sconfitto al termine di una lotta di due ore e mezza la ceca Linda Noskova, numero 6 del mondo e vincitrice a Wimbledon, con i parziali di 7-6, 3-6, 7-6. La bielorussa, che punta al tris consecutivo allo US Open in singolare femminile, impresa che non riesce dai tempi di Serena Williams (2012-2014), centra così la 6^ semifinale a New York, la 15^ a livello Slam. Diverso il discorso per il n.1 del mondo: la sua permanenza è legata a un'eventuale vittorie e all'eliminazione di Rybakina ai quarti. Sabalenka sfiderà giovedì la vincente di Navarro-Pegula.