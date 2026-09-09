Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Bolelli/Vavassori ai quarti agli US Open: Krajicek/Mektic battuti in tre set

us open

La coppia azzurra accede ai quarti di finale degli US Open per la prima volta battendo in tre set Krajicek/Mektic: affronteranno Harrison e Skupski. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ALCARAZ-SHELTON LIVE

C'è ancora italia a Flushing Meadows grazie al successo di Simone Bolleli e Andrea Vavassori. Il duo azzurro ha battuto negli ottavi di finale la coppia composta da Austin Krajicek e Nikola Mektic per 4-6, 7-6, 7-6 e si è qualificata per la prima volta ai quarti di finale degli US Open. Una grande vittoria da parte di Bolelli e Vavassori che, dopo aver perso il primo parziale, hanno recupero dal punteggio di 2-5 nel tiebreak del secondo set. Ai quarti di finale, il duo italiano affronteranno Christian Harrison e Neal Skupski.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz-Shelton LIVE: lo spagnolo vince il 1° set

us open

Carlos Alcaraz in campo sull'Arthur Ashe Stadium contro l'idolo di casa e n. 8 del seeding, lo...

Rune torna in campo in Davis con la Danimarca

l'annuncio

A quasi un anno dalla frattura del tendine d'Achille, Holger Rune è pronto per fare il suo...

Sabalenka in semifinale, Noskova ko in 3 set

us open

Aryna Sabalenka batte Linda Noskova e si qualifica per le semifinali degli US Open per la sesta...

Alcaraz ai quarti: il programma di oggi su Sky

us open

A Flushing Meadows si aprono i quarti di finale: Carlos Alcaraz torna in campo e sfida Ben...

Darderi ko con Zverev: nessun azzurro ai quarti

us open

Luciano Darderi saluta New York, fermato da un ottimo Alexander Zverev: 6-2, 6-2, 7-6 lo score in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS