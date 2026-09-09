La coppia azzurra accede ai quarti di finale degli US Open per la prima volta battendo in tre set Krajicek/Mektic: affronteranno Harrison e Skupski. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è ancora italia a Flushing Meadows grazie al successo di Simone Bolleli e Andrea Vavassori. Il duo azzurro ha battuto negli ottavi di finale la coppia composta da Austin Krajicek e Nikola Mektic per 4-6, 7-6, 7-6 e si è qualificata per la prima volta ai quarti di finale degli US Open. Una grande vittoria da parte di Bolelli e Vavassori che, dopo aver perso il primo parziale, hanno recupero dal punteggio di 2-5 nel tiebreak del secondo set. Ai quarti di finale, il duo italiano affronteranno Christian Harrison e Neal Skupski.