Si completa oggi il quadro delle semifinali degli US Open. Nel tabellone maschile occhi puntati sul n.1 del seeding Sascha Zverev, che affronta da favorito l'olandese Van der Zandschulp. L'altro quarto di finale è Blockx-Khachanov. Tra le donne Andreeva-Gauff e Rybakina-Zheng. Nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ci avviciniamo sempre di più alle fasi decisive degli US Open , da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si assegnano oggi mercoledì 9 settembre gli ultimi pass per le semifinali. Nel tabellone maschile il n.1 del seeding Sascha Zverev affronta da favorito l'olandese Botic Van der Zandschulp , mentre nell'altro incontro il russo Karen Khachanov sfida il belga Blockx . Tra le donne attesa per la sfida tra Coco Gauff e Mirra Andreeva , mentre Elena Rybakina battendo la cinese Zheng sarà aritmeticamente la nuova n.1 del mondo. Nel torneo di doppio maschile, tornano subito in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Christian Harrison e Neal Skupski.

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