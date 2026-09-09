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US Open, il programma di oggi: partite e orari

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Si completa oggi il quadro delle semifinali degli US Open. Nel tabellone maschile occhi puntati sul n.1 del seeding Sascha Zverev, che affronta da favorito l'olandese Van der Zandschulp. L'altro quarto di finale è Blockx-Khachanov. Tra le donne Andreeva-Gauff e Rybakina-Zheng. Nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Ci avviciniamo sempre di più alle fasi decisive degli US Open, da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si assegnano oggi mercoledì 9 settembre gli ultimi pass per le semifinali. Nel tabellone maschile il n.1 del seeding Sascha Zverev affronta da favorito l'olandese Botic Van der Zandschulp, mentre nell'altro incontro il russo Karen Khachanov sfida il belga Blockx. Tra le donne attesa per la sfida tra Coco Gauff e Mirra Andreeva, mentre Elena Rybakina battendo la cinese Zheng sarà aritmeticamente la nuova n.1 del mondo. Nel torneo di doppio maschile, tornano subito in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Christian Harrison e Neal Skupski.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 1.30: ZVEREV (Ger) - V.DE ZANDSCHULP (Ned)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: SKY TENNIS SHOW
  • ore 17.30: Q. ZHENG (Chn) - RYBAKINA (Kaz)
  • a seguire: ANDREEVA - GAUFF (Usa)
  • non prima delle 20: KHACHANOV - BLOCKX (Bel)
  • ore 1.30: ZVEREV (Ger) - V.DE ZANDSCHULP (Ned)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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